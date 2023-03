16 de 17

Tita García ha renovado su compromiso con Talavera al presentar hoy su candidatura a la alcaldía de la ciudad por el Partido Socialista. La actual alcaldesa ha destacado que ha cumplido el 90% de su programa electoral, afirmando que, además, “hemos cumplido muchas cosas que no estaban en este documento, como la ampliación de la Universidad, el futuro Centro Regional de Alzheimer o la residencia de mayores”. Para García, “algo está cambiando, porque hemos pasado del todo mal a que ahora todo nos parezca poco pero os aseguro que soy la primera que tengo una hoja de ruta de la que voy tachando todo aquello que vamos consiguiendo”. Aún así, ha indicado que “no me conformo, voy a seguir luchando y peleando por todo aquello que nos queda por hacer”. Igualmente, ha asegurado que “esta ciudad funciona y estoy orgullosa porque está latiendo con fuerza por ese cambio de modelo productivo que hemos llevado a cabo y estoy muy contenta de ver cómo podemos seguir comprometiéndonos porque hay fuerza y ganas”. Así, ha señalado que “seguimos apostando por recuperar espacios para la ciudadanía; por la cultura de calidad para que los talaveranos y talaveranas no se tengan que ir a Madrid para disfrutar de grandes obras de teatro; pero también por el urbanismo cercano que genere economía, riqueza y empleo”.