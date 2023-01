5 de 7

El Auditorio de Zaragoza acogió la noche del pasado sábado, 28 de enero, la gala de entrega de los Premios Feroz 2023, en la que el cineasta castellanomanchego Pedro Almodóvar ha recibido el Premio Audi de Honor, Carla Simón el galardón a la mejor dirección por 'Alcarrás' y 'As bestas' el premio la mejor película dramática. En su discurso, Almodóvar ha dicho que "uno se siente de mil modos y uno es muy frágil", agradeciendo a los organizadores de los Premios que pusieran una imagen de su madre: "Muchísimas gracias, es demasiada emoción, estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo".