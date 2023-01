5 de 5

"A veces los discos esconden verdaderas joyas afectivas. Este momento, para mí, es el más fuerte de todo el disco, el que me rompe enterita, pero también me hace sonreír… Qué suerte tuve de poder inmortalizarlo". Así se ha expresado Rozalén a través de Instagram para presentar ‘Qué bonica que es mi niña’, el nuevo tema que canta junto a su madre y que esconde una emotiva historia detrás. Según ha relatado la albaceteña, tanto su madre como su padre se desplazaron hasta Madrid para grabarlo y, esa misma noche, después de que ambos regresaran a Albacete, su padre falleció. "En la canción aparece su respiración. Me acuerdo que él cerraba los ojos en ese momento y decía: de los momentos más felices de mi vida", ha recordado.