8 de 12

El Auditorio Municipal de La Encarnación de la localidad ciudadrealeña de Villanueva de los Infantes acogía anoche con gran afluencia de público el concierto de Navidad a cargo del coro Mansil Nahar de Manzanares, una propuesta de la programación navideña de la Concejalía de Cultura, dentro del programa Cultural Navidad de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Entre sus interpretaciones, no faltaron piezas clásicas del cancionero de villancicos populares como Niño Dios, Noche de Paz o Navidad Tradicional, pero también se introdujeron obras de otros lugares del mundo, desde las más habituales, como Noite Azul o Jingle Bells, hasta las más desconocidas como Ding Dang Oigo sonar, Sure on this shining night o The Seal Lullaby, entre otras.