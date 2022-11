3 de 9

La directora de cine Mabel Lozano, natual de Villaluenga de la Sagra (Toledo), sigue echando de menos a su padre. La exmodelo y presentadora ha compartido con sus seguidores en Instagram esta imagen en blanco y negro, en la que aparece posando ante los fotógrafos con la mirada perdida. "Un poco mustia. Estoy para la foto, pero no estoy... No miro, no pongo intención. ¿En que estaría yo pensando? ¿En las acelgas? Las que preparaba mi padre cada noche con patatas hervidas para cenar… Ayyy, Antonio querido, te sigo pensando cada día", ha reflexionado Mabel en un texto que ha decorado con tres corazones.