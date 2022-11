14 de 14

La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) María Pilar Martínez Ruiz ha recibido un accésit correspondiente al fallo del I Premio Internacional Pyme Juan Antonio Maroto Acín, junto a la investigadora y al investigador de la Universidad Internacional de la Rioja Inés González González y José A. Clemente Almendros, respectivamente, por el trabajo 'Does employee management influence the use of telework after COVID-19?', en el que se analiza la intención de seguir utilizando el teletrabajo por parte de las pymes españolas una vez finalizada la pandemia Covid-19.