Unicaja se suma al VIII Centenario de la Catedral de Toledo

Unicaja se ha sumado como entidad colaboradora al VIII Centenario de la Catedral de Toledo y respaldará los actos programados durante 2026 y 2027 con motivo de esta conmemoración. Uno de los principales hitos tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, con el inicio del Año Jubilar de la Catedral Primada, la apertura de la Puerta Santa y la posterior eucaristía.

La colaboración se ha formalizado mediante la firma de un acuerdo de donación entre la directora territorial de Unicaja en Castilla-La Mancha, Almudena Noheda, y el deán de la Catedral de Toledo y director de la Fundación Primatialis Sedes Toletana, Juan Pedro Sánchez Gamero.

Según ha destacado Almudena Noheda, Unicaja ha querido sumarse a este Centenario para reafirmar su compromiso con Toledo y contribuir a difundir un acontecimiento de especial relevancia para la vida espiritual y cultural de la sociedad.

"Con nuestra colaboración queremos respaldar el conjunto de actos organizados en torno a esta efeméride y contribuir a proyectar la dimensión y el alcance de un legado que trasciende nuestras fronteras y conecta con públicos diversos a través de la fe, la cultura y el patrimonio", ha señalado.

Por su parte, el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha destacado la sólida colaboración entre ambas instituciones, agradeciendo "la implicación de Unicaja en este VIII Centenario tan importante para la Catedral, así como en el Año Jubilar que vamos a comenzar".

Año Jubilar

El VIII Centenario de la Catedral Gótica de Toledo, Primada de España ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público, por su especial relevancia, mediante el Real Decreto Ley 8/2025, de 8 de julio.

La conmemoración incluye una amplia programación cultural y patrimonial, dirigida a todos los públicos, con exposiciones, conciertos, encuentros culturales y científicos, celebraciones religiosas, así como actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico.

Tras la celebración de uno de sus principales hitos culturales, la exposición "Primada", que ha recibido más de 50.000 visitas, la gran conmemoración religiosa comenzará este domingo, 25 de octubre, con la apertura del Año Jubilar.

El acto, que tendrá lugar a las 18.00 horas, marcará el inicio del primer Año Santo de la Catedral, que se prolongará hasta el 25 de octubre del año 2027. El arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves, presidirá los ritos de apertura del Año Jubilar y la solemne celebración eucarística, en una jornada que constituirá uno de los momentos centrales de la conmemoración de los ochocientos años de la colocación de la primera piedra del actual templo gótico.

A partir de entonces, la Catedral vivirá doce meses de celebraciones, peregrinaciones y encuentros, que se prolongarán hasta el 25 de octubre de 2027. A lo largo de este tiempo jubilar, junto a numerosos actos religiosos y culturales, se celebrarán jornadas jubilares dedicadas a las diversas realidades de la vida diocesana.

La celebración contribuirá a atraer a Toledo visitantes interesados en una programación de valor histórico, artístico y espiritual, así como a reforzar la proyección cultural y religiosa de la ciudad dentro y fuera de España.