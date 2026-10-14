Solagro prepara nuevos proyectos de inversión agroalimentaria ante la próxima convocatoria de ayudas FOCAL

En los últimos diez años, la compañía ha gestionado más de 120 millones de euros en inversiones.

Solagro Ingeniería Agroalimentaria, empresa especializada en ingeniería avanzada y gestión de ayudas, se prepara para la próxima convocatoria FOCAL de Castilla-La Mancha, cuya publicación se prevé antes de que finalice el año. Estas subvenciones representan una oportunidad para impulsar nuevas inversiones, modernizar las industrias agroalimentarias de la región y mejorar su competitividad.

Durante los últimos diez años, Solagro ha gestionado 89 expedientes FOCAL, correspondientes a proyectos con una inversión presentada de 86.343.000 euros. Además, la compañía tiene pendientes de resolución 27 expedientes de la convocatoria de 2025, que representan una inversión de 30,3 millones de euros, y trabaja ya en la preparación de otros 13 proyectos para la próxima convocatoria, con inversiones previstas cercanas a los 5 millones de euros.

Según explica Eva María Lacárcel, directora de Ayudas de Solagro Ingeniería, la nueva convocatoria podría registrar una elevada participación de empresas agroalimentarias interesadas en modernizar sus instalaciones.

"Estamos detectando un importante interés inversor, especialmente en sectores como el pistacho y el aceite de oliva. Estas ayudas permiten acometer proyectos que mejoran la capacidad productiva, reducen los costes energéticos y hacen más competitivas a nuestras industrias", señala.

Las ayudas FOCAL contemplan inversiones en obra civil, maquinaria, bienes de equipo, energías renovables y digitalización. Tomando como referencias convocatorias anteriores, los porcentajes de subvención pueden oscilar entre el 25 % y el 40 % en las industrias del pistacho, y entre el 15 % y el 30 % en las del aceite de oliva, dependiendo de las características de cada empresa y del proyecto presentado.

Las condiciones definitivas se conocerán cuando se publique la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Proyectos de referencia en Castilla-La Mancha

La experiencia de Solagro se refleja en actuaciones como la planta procesadora de pistacho de Pistamancha, en Membrilla (Ciudad Real), con una inversión aproximada de cinco millones de euros, o la de Nature Pistachio, en Corral de Almaguer (Toledo), con 4 millones de euros.

También destaca la renovación de la planta de elaboración de piensos de la Cooperativa San Antón de Pulgar (Toledo), con una inversión cercana a 5,4 millones de euros, así como proyectos de modernización de almazaras de la Cooperativa Oleovinícola Campo de Calatrava, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y La Cooperativa Los Pozos, en Daimiel (Ciudad Real), con inversiones de 1,05 y 1,9 millones de euros, respectivamente.

En este sentido, Lacárcel subraya la importancia de preparar adecuadamente las solicitudes y planificar las inversiones antes de su ejecución. "Uno de los principales riesgos es iniciar las actuaciones antes de cumplir los requisitos administrativos o presentar proyectos que después no puedan ejecutarse en las condiciones aprobadas. Una buena planificación técnica y económica resulta fundamental para garantizar el acceso a estas ayudas y su posterior cobro", explica.

Por ello, es esencial contar previamente con un Plan Estratégico de Ayudas sólido y bien estructurado. "Definir bien el proyecto de inversión y contar con un equipo técnico especializado es crucial para conseguir el éxito en la solicitud y ejecución de estas ayudas", asegura Lacárcel. Solagro acompaña a sus clientes desde el inicio con la elaboración de un Plan Director a cinco años, que permite evaluar la viabilidad normativa, técnica y económica del proyecto antes de iniciar la inversión.

Este enfoque estratégico, junto con la gestión integral del expediente —desde la planificación de la solicitud y su posterior grabación en la plataforma, hasta la presentación de la cuenta justificativa del proyecto pasando por la dirección técnica durante la ejecución— ha permitido a la empresa alcanzar un 98 % de éxito en los expedientes gestionados en la última década.

El compromiso de Solagro con el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha sigue firme: convertir cada ayuda en una palanca real de transformación para las industrias del medio rural.