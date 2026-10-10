Comprar una vivienda 90 m² en Castilla-La Mancha cuesta de media 12.600 euros más que hace un año

Comprar una vivienda cada vez supone un mayor esfuerzo en Castilla-La Mancha. Concretamente, 12.600 € más que hace exactamente un año si tomamos como referencia un inmueble tipo de 90 m². Y es que en este periodo la región ha experimentado una subida del 14,6 % en los precios hasta situar el metro cuadrado en 1.102 euros, todavía lejos de los 2.085 €/m² de la media nacional tras la subida del 10,6 % en este mismo periodo de tiempo.

Estos son algunos de los datos que ofrece el Informe de Vivienda publicado por Gesvalt Tasaciones, que refleja que la inversión en la región para adquirir una vivienda tipo es de 99.180 € frente a los 86.580 € para una vivienda de características similares en el mismo periodo de 2025.

Desglosando los datos por provincias, la subida de la vivienda en la comunidad autónoma la lidera Guadalajara con 1.528 €/m² (+12,3 %). Por detrás aparecen Toledo (1.131 €/m², 14,7 %), Albacete (1.088 €/m², +13,5 %), Cuenca (826 €/m², 8,4 %) y Ciudad Real, la provincia más asequible, con 731 €/m² (11,6 %).

Respecto al alquiler, el mismo informe apunta que Castilla-La Mancha registra un precio medio de 7,80 €/m²/mes, con una subida anual del 8,6 %.

Como en el caso de compraventa, Guadalajara es la provincia más cara para alquilar, con 9,70 €/m²/mes tras registrar un aumento del 6,8 %, seguida de Toledo (8,77 €/m²/mes, 12 %), Albacete (8,03 €/m²/mes, 5 %), Ciudad Real (7,22 €/m²/mes, 8,4 %) y, cerrando el listado, Cuenca (7,14 €/m²/mes, 8,8 %).

En términos trimestrales, Albacete es la única provincia donde el alquiler mantiene un precio estable, reduciendo su precio en un 0,1 %.

Dónde más sube y segunda más barata

En relación con el resto de comunidades autónomas, este estudio apuntala las tendencias que vienen reflejando otras publicaciones y que sitúan a Castilla-La Mancha como uno de los territorios con la vivienda más barata pese a que sea donde más está subiendo en términos porcentuales.

Concretamente, Castilla-La Mancha es la región que registra un mayor incremento interanual (+14,6 %), por delante de Aragón (+13,1 %) y Comunidad Valenciana (+12,9 %). En el otro extremo se sitúan Baleares (+5,3 %) y Euskadi (+7,1 %), dos de las comunidades más tensionadas del país y donde los precios parecen estar tocando techo.

Y es que comprar una vivienda en Baleares supone un desembolso de 3.535 €/m², en la Comunidad de Madrid 3.430 €/m² y en Euskadi 2.805 €/m².

En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda más barata con sus 1.102 €/m² solo superada por Extremadura y sus 951 €/m².