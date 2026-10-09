Terrenos en los que se ubica la mina de 'El Moto'. Abenójar Tungsten S.A.

Europa impulsa la planta de tratamiento de wolframio en Puertollano, que sumará 200 empleos a los 400 de la mina

Nuevo espaldarazo comunitario para el megaproyecto minero de la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea ha anunciado este viernes la inclusión de la futura planta de procesado de wolframio de Puertollano en su nueva lista de 46 proyectos estratégicos de materias primas críticas.

Esta instalación industrial será la encargada de transformar el mineral extraído en la mina de El Moto, en Abenójar (Ciudad Real), que ya obtuvo hace dos años el reconocimiento como proyecto estratégico por parte de la Unión Europea.

La decisión completa así el respaldo comunitario a las dos grandes patas de una iniciativa con la que Castilla-La Mancha aspira ser referente en la cadena de suministro de este preciado metal.

La planta de procesamiento, según ha anunciado el Gobierno regional, generará alrededor de 200 puestos de trabajo directos en Puertollano, que se sumarán a los más de 400 empleos previstos en la propia explotación minera de Abenójar.

La inclusión de la instalación en el listado europeo permitirá agilizar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a financiación pública y privada.

Al amparo de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, Bruselas pretende acelerar el desarrollo de proyectos que contribuyan a reducir la dependencia exterior de minerales esenciales para la industria comunitaria.

La Comisión estima que los 46 nuevos proyectos seleccionados requerirán unos 21.100 millones de euros de inversión, procedentes de fuentes públicas y privadas.

De esta forma, Europa pisa el acelerador para diversificar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de China, que concentra alrededor del 80 % del suministro mundial de wolframio.

Este metal, caracterizado por su elevada densidad y por tener el punto de fusión más alto de todos los metales, resulta fundamental para fabricar herramientas industriales, aleaciones de alta resistencia y componentes destinados a sectores como la defensa y la industria aeroespacial.

Con el reconocimiento de la planta de Puertollano, la UE avanza hacia los objetivos fijados para 2030 por la Ley de Materias Primas Críticas: extraer dentro de sus fronteras el 10 % de sus necesidades anuales de estos materiales, procesar el 40 % y reciclar el 25 %.

Rumbo a Londres

El espaldarazo de Bruselas llega en una semana importante para Abenójar Tungsten (ABT), la compañía promotora de la mina de El Moto y de la futura planta de procesamiento.

Apenas unos días antes de conocerse la nueva consideración estratégica, la empresa confirmó su inminente salida a cotizar en la Bolsa de Londres, prevista para finales de octubre. El anuncio lo realizó el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien destacó el interés inversor que está despertando el proyecto.

A este avance financiero se suma la viabilidad comercial de la futura producción. La multinacional Traxys ha firmado un contrato en exclusiva para adquirir el concentrado de wolframio de la mina durante un mínimo de diez años desde el inicio de la producción comercial. La compañía prevé que esta fase arranque en el primer trimestre de 2029.

El acuerdo permitirá a Traxys encargarse de la comercialización, la logística y la distribución del concentrado entre clientes industriales de todo el mundo.

Estos avances han sido recibidos con satisfacción por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que llevaba meses trabajando para que Bruselas reconociera también como proyecto estratégico la fase industrial de una iniciativa que ya contaba con ese aval en su vertiente extractiva.

Page celebra los avances de la mina de wolframio en Ciudad Real EDCM

El presidente regional, Emiliano García-Page, expresó este jueves su entusiasmo por el futuro del proyecto en un vídeo difundido por el Ejecutivo autonómico. "Celebro muchísimo como presidente, pero también como ciudadano de Castilla-La Mancha, que la principal mina de wolframio de todo el mundo va a salir a bolsa", afirmó.

Page también destacó el impacto laboral previsto y el compromiso de la empresa con la región. "Vamos a apoyar mucho a esta empresa que se ha comprometido con esta tierra", aseguró, antes de recordar los 200 puestos de trabajo anunciados para la planta de Puertollano y los 400 previstos en la mina.

"Es un motivo de satisfacción por todo lo que va a aportar a este país, al mundo de la energía y, particularmente, a Puertollano y a Castilla-La Mancha", concluyó el presidente autonómico.

"Va a generar mucha riqueza"

José Manuel Caballero, por su parte, ha señalado que la declaración de proyecto prioritario para la planta de procesamiento de Puertollano "es una magnífica noticia". "Hay que reconocer que la empresa está haciendo muy bien las cosas", ha añadido.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha ha recordado que "desde el Gobierno regional hemos apoyado el proyecto y hemos incluso reivindicado en las instituciones europeas esta realidad; recientemente lo hacíamos en Irlanda con una delegación encabezada por el propio presidente a la mesa del Comité de las Regiones".

"Se trata de una buena noticia que consolida un proyecto que va a generar mucha riqueza y mucho empleo en nuestra región", ha finalizado.