ElPozo compra al rey del pollo en Toledo y mantendrá a sus 170 empleados: Grupo Fuertes adquiere Nutrave

El grupo empresarial murciano Grupo Fuertes ha adquirido Nutrave, compañía avícola con sede en Bargas (Toledo) especializada en la producción, el procesado y la distribución de carne de pollo y gallina.

Según ha informado el Grupo Fuertes, propietario de conocidas marcas como ElPozo, la adquisición permitirá al grupo avanzar en el control integral de la cadena de producción, desde la alimentación y la cría de las aves hasta su procesamiento y comercialización.

La empresa ha anunciado, además, que mantendrá toda la plantilla de Nutrave, mientras que las tres familias fundadoras de la empresa toledana continuarán en el capital y acompañarán a la familia Fuertes durante la transición.

La operación supone un nuevo movimiento de consolidación en el sector avícola español y da continuidad a la estrategia de crecimiento emprendida por Grupo Fuertes este año, cuando entró en el negocio del pollo con la compra de las compañías familiares Tolvasa y Paasa, ambas situadas en la provincia de Albacete.

Con la incorporación de Nutrave, el grupo murciano amplía su presencia en Castilla-La Mancha y refuerza su apuesta por un negocio en el que la integración de las distintas fases productivas constituye una de las principales herramientas para garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Más de 100.000 metros cuadrados

Nutrave es una industria cárnica especializada en el procesado integral de aves. Su actividad abarca la carne de pollo y gallina, además de una amplia gama de productos elaborados, entre los que figuran hamburguesas, nuggets y fingers de pollo.

La compañía toledana cuenta con una superficie industrial de más de 100.000 metros cuadrados, de los que 20.000 corresponden a instalaciones equipadas con tecnología para la cría, el desarrollo y el procesamiento de aves.

Su estructura productiva incluye una planta de procesado, una fábrica de piensos, una incubadora, una granja de crianza de pollos y otra de gallinas, además de una flota propia para el transporte. Este modelo permite a Nutrave controlar distintas fases del proceso, desde la elaboración del alimento hasta la distribución de sus productos.

Más de 170 trabajadores

La empresa cuenta con una plantilla de más de 170 trabajadores, cuyo mantenimiento es uno de los aspectos destacados por Grupo Fuertes tras anunciar la adquisición.

Con sede en Alhama de Murcia, Grupo Fuertes tiene una amplia actividad en el sector agroalimentario. La incorporación de Nutrave refuerza ahora su presencia en el mercado avícola mediante una compañía con instalaciones propias y un modelo de producción integrado.

La operación se enmarca, además, en un contexto de concentración empresarial en el sector del pollo en España, donde operadores internacionales han adquirido en los últimos meses distintas compañías.

Frente a esta tendencia, las compras de Grupo Fuertes en 2026 mantienen estas empresas bajo el control de un grupo familiar español, aunque en el caso de Nutrave las familias fundadoras seguirán participando en el capital.

El objetivo declarado por el grupo con esta nueva adquisición es fortalecer su posición en una categoría relevante para el consumo y mantener el control sobre la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el bienestar animal a lo largo de todo el proceso productivo.