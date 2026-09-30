Unicef, la Diputación de Cuenca y dos pueblos de la provincia, entre los premiados con los Convive 2026 de Iberdrola

El Centro Cultural Auditorio El Pósito de Sigüenza (Guadalajara) ha acogido este miércoles la tercera edición de los Premios Convive de Iberdrola, una gala presentada por la periodista de CMMedia Raquel Martín y el aventurero Jesús Calleja en la que se ha reconocido a diez entidades por sus iniciativas de convivencia ambiental, agraria y social con energías limpias.

En la categoría de Liderazgo Comunitario Iberdrola ha reconocido a Silvia Gómez, presidenta de la junta vecinal de La Costana (Cantabria), por demostrar que la transición energética "se decide y se gana" en los pueblos.

Un apartado donde también han sido reconocidos los ayuntamientos de Víllora y Enguídanos (Cuenca) por impulsar el Sendero Víllora-Las Chorreras del Cabriel, en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.

En la categoría de Innovación con Impacto, Birka Composites se ha llevado la mención por demostrar que la electrificación y la protección de la biodiversidad pueden avanzar juntas.

También ha recibido este galardón el proyecto de descarbonización total en la fabricación del principio activo de la Aspirina en Asturias de Bayer España, por demostrar que la electrificación también transforma procesos térmicos industriales exigentes.

En el área de Preservación de la Biodiversidad, se ha hecho con diploma el proyecto de integración de redes en la reserva del Urdaibai del Gobierno Vasco por demostrar cómo la electrificación, la digitalización y la integración ambiental de las redes eléctricas pueden convertirse en motores de desarrollo territorial y conservación ambiental.

En la categoría de 'Emprendimiento Transformador' ha recogido su placa por convertir la llegada de las renovables en llegada de población el proyecto Arraigo de la Diputación de Cuenca, con alianzas con los promotores que transforman los beneficios de la electrificación y el despliegue renovable en familias arraigadas, escuelas abiertas y pueblos con futuro.

El segundo reconocimiento en esta categoría ha recaído en el Clúster Industrial de Lucena (Córdoba), epicentro español de la fabricación de bombas de calor y climatización y ejemplo de las oportunidades industriales que ofrece la electrificación.

Por último, el diario Las Provincias (Comunidad Valenciana) y El Comercio (Asturias) ha recibido el premio a la buena comunicación, mientras que el reconocimiento al Talento Joven ha sido para Unicef España.

Page y el alto riesgo de su profesión

Durante el evento, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha bromeado con Calleja asegurando que su profesión también "es de alto riesgo".

Ha recordado que Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, pasó en 2014 por el programa de aventuras del presentador castellano y leonés para hacer un rápel volado desde un aerogenerador de 70 metros de altura en la cercana localidad guadalajareña de Maranchón.

"A mí para eso no me llames. Te intercambio una de tus aventuras por una campaña electoral. No veas lo que cansa", ha bromeado.

Gala de los Premios Convive de Iberdrola. JCCM

Asimismo, ha asegurado que la electricidad es a la sociedad "como la sangre al cuerpo humano". Y ha recordado que Castilla-La Mancha comenzó a trabajar de la mano de Iberdrola incluso antes de ser región, recordando el liderazgo de la comunidad en producción de renovables.

Por último, ha deseado que a la región no le ocurra como con el agua, que el esfuerzo de las placas y los molinos se haga aquí pero que las empresas que disfruten de lo producido se instalen en otro lugar.

125 años de Iberdrola

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha abierto la ceremonia retando a Jesús Calleja a llevarle a alguna de sus aventuras.

Ruiz-Tagle ha considerado que tecnología y naturaleza "no tienen por qué estar en contradicción" y pueden convivir perfectamente. Y ha apostado porque la transición ecológica y energética "no deje a nadie fuera y todo el mundo sienta que puede participar".

Además, ha recordado cómo en su día se criticó la construcción de molinos eólicos para a continuación poner en valor su desarrollo y la creación de empleo que genera.

"Cada proyecto es una experiencia. La filosofía es empezar a escuchar a la comunidad al principio, trabajar con las autoridades, las universidades, los gobiernos, para que los proyectos tengan grandes visos de consenso", ha afirmado.

Por último, ha explicado que Iberdrola es una empresa que en 125 años "ha integrado, invitado e incorporado a muchas empresas en España, ejerciendo un efecto tractor que revierte en acompañamiento de cara a encontrar soluciones".

Gala de los Premios Convive de Iberdrola. Iberdrola

"El modelo de la compañía pasa por encontrar sinergias en empresas locales y cerca del entorno, para mantener el equilibrio de gran empresa global que a su vez revierte en el territorio", ha sentenciado.

Conviviendo en armonía con el entorno

El Programa Convive de Iberdrola nació con el fin de facilitar la aceleración del desarrollo de energías limpias en España, mejorando su contribución a los territorios, la sociedad, la biodiversidad y el mundo rural.

Con esta iniciativa se persiguen dos objetivos: impulsar la mejora continua y las mejores prácticas disponibles en la integración de las renovables, las redes eléctricas y el almacenamiento energético en el entorno; y contribuir de forma positiva al desarrollo local y la conservación de la biodiversidad a través de la colaboración y establecimiento de alianzas.

Estas actuaciones ayudan a establecer relaciones de largo plazo con el entorno, maximizando el impacto positivo de cada proyecto de Iberdrola y contribuyendo al entendimiento mutuo al trabajar en todo momento de la mano de la ciudadanía, las instituciones, la administración y el tercer sector.

Este programa se estructura en torno a tres líneas de actuación:

- Contribuir al desarrollo socioeconómico: Iniciativas que hacen posible la contribución de los proyectos al desarrollo económico y social a nivel local, así como a nivel nacional

- Proteger y mejorar la biodiversidad: Acciones que contribuyen a la integración de las instalaciones en el territorio y el paisaje mejorando su contribución a la biodiversidad y su impacto medioambiental.

- Aprender de la mano de expertos: Mejorar el impacto y la aceptación social de la transición energética a través de la colaboración con terceros.