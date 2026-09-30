La empresa del multimillonario José Elías instala 59.600 m² de placas solares en un pueblo de Guadalajara

El empresario e influencer económico José Elías amplía su apuesta por las energías renovables en Castilla-La Mancha. Audax, grupo energético del que es uno de los principales accionistas, ha puesto en marcha El Rebollo, una nueva planta fotovoltaica ubicada en Yunquera de Henares (Guadalajara) que cuenta con una potencia de 4,12 MWp.

La instalación ocupa una superficie de 5,96 hectáreas y dispone de 7.482 módulos fotovoltaicos con seguidores a un eje. Según ha informado Audax, la planta tendrá capacidad para generar alrededor de 7,38 GWh de energía al año, una producción equivalente al consumo anual de 2.255 hogares.

El proyecto se encuentra en la fase final previa a su entrada en operación, una vez completadas las pruebas de generación previstas. La energía producida se integrará en la red de distribución eléctrica después de recorrer una línea enterrada de 2,54 kilómetros hasta un centro de seccionamiento de la compañía distribuidora.

Con la incorporación de El Rebollo, Audax alcanzará los 172 MWp de potencia fotovoltaica en España. La compañía cuenta actualmente con 22 plantas fotovoltaicas en el país, de las que 19 se encuentran en Castilla-La Mancha.

De este modo, la comunidad autónoma se mantiene como el principal territorio de la cartera fotovoltaica de Audax España, reforzando la presencia del grupo energético en el sector de las renovables.

El director general de Generación de Energía de Audax, Marc Farriol, ha asegurado en una nota de prensa que la puesta en marcha de El Rebollo supone "un nuevo paso en el desarrollo de nuestra cartera de generación propia" y ha situado entre los objetivos de la compañía superar los 850 GWh de energía generada en 2030.

Futura batería para almacenar energía

Audax contempla además estudiar en una segunda fase la posibilidad de hibridar la planta con un sistema de almacenamiento energético mediante baterías (BESS).

La compañía señala que esta tecnología permitiría optimizar la gestión de la energía generada y mejorar la rentabilidad del proyecto, además de favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico en el entorno de Yunquera de Henares.

José Elías, empresario conocido también por su actividad divulgativa en redes sociales sobre economía y negocios, está vinculado a Audax como uno de sus principales accionistas, con una participación del 77 %.

El grupo energético desarrolla actividades de comercialización de electricidad y gas, eficiencia energética y generación de energía renovable mediante tecnología solar y eólica.

Audax tiene presencia en nueve países, cuenta con más de 800 profesionales y suministra electricidad y gas a unos 482.000 clientes. Además, gestiona una cartera de generación renovable de más de 1 GW en distintas fases de desarrollo.