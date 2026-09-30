Álvaro Ramírez, doctor de la UCLM, finalista del Premio AgroBank por su tesis sobre biomasa y tratamiento hídrico

Un doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Álvaro Ramírez, ha sido seleccionado como uno de los seis finalistas del X Premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral, un galardón que reconoce trabajos de investigación relacionados con la innovación, la calidad y la seguridad en el sector agroalimentario.

La tesis de Ramírez, titulada 'Producción electroquímica de compuestos de valor añadido mediante la valorización de residuos de biomasa', plantea nuevas alternativas para producir de forma más sostenible peróxido de hidrógeno, un compuesto que tiene, entre otras aplicaciones, el tratamiento y la mejora de la calidad del agua.

Su investigación se basa en el aprovechamiento de residuos de biomasa para obtener materiales carbonosos que actúan como catalizadores en procesos electroquímicos. De esta forma, el trabajo busca dar una segunda utilidad a estos residuos y avanzar hacia métodos de producción con un menor impacto ambiental.

El trabajo de investigación también analiza distintas tecnologías destinadas a reducir la presencia de subproductos derivados de la desinfección del agua.

Nuevo reactor para producir peróxido de hidrógeno

Además, la tesis propone un nuevo diseño de reactor con el que se pretende avanzar hacia una producción de peróxido de hidrógeno más eficiente y descentralizada, reduciendo al mismo tiempo su impacto sobre el medio ambiente.

Ramírez es uno de los seis investigadores que han llegado a la fase final del premio. Junto al doctor de la UCLM, hay otros dos finalistas de la Universidad Miguel Hernández de Elche y uno de la Universidad de Almería, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Zaragoza.

El ganador del X Premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral se dará a conocer durante las próximas semanas. El galardón está dotado con 5.000 euros, mientras que el accésit recibirá una dotación de 1.000 euros.

78 candidaturas de 31 universidades

En esta décima edición se han presentado 78 candidaturas, frente a las 61 recibidas el año anterior. Los trabajos proceden de 31 universidades pertenecientes a 15 comunidades autónomas y el 60 % de las candidaturas corresponden a doctoras.

El jurado está integrado por Antonio J. Ramos, director de la Cátedra AgroBank, y los miembros de su Comité Asesor Científico Técnico.

El premio tiene entre sus objetivos reconocer la investigación de excelencia desarrollada en el ámbito agroalimentario y favorecer la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores y profesionales del sector.

La Cátedra AgroBank 'Calidad e Innovación en el sector agroalimentario' de la Universidad de Lleida fue creada en 2016 y desarrolla iniciativas destinadas a impulsar la investigación, la innovación y la calidad en el ámbito agroalimentario.