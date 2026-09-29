Amiab pone rostro a la inclusión: estos son los siete galardonados en la XXVIII edición de sus Premios

La entidad amiab celebrará el próximo 29 de octubre en Cuenca la XXVIII edición de sus Premios a la Inclusión Social, unos galardones con los que cada año reconoce a personas, empresas, instituciones, entidades y medios de comunicación por su contribución a la construcción de una sociedad con más oportunidades y sin barreras.

Bajo el lema 'Muy capaces', la gala tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca y estará dirigida por la periodista albaceteña Mariló Leal.

El acto contará además con la participación del Servicio de Capacitación de amiab en Cuenca y tendrá como broche musical a Marilia, cantante conquense vinculada a la defensa de los valores de la discapacidad.

Entre los reconocidos de esta edición se encuentra la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que recibirá el premio en la categoría de Entidad por sus 40 años de trayectoria en la formación de jóvenes y en la investigación, así como por su apuesta por los valores del esfuerzo, la superación y la igualdad.

También habrá dos menciones especiales con marcado carácter regional. Una de ellas será para COCEMFE Cuenca, que cumple 35 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad física y orgánica y que será reconocida por su labor asociativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

La segunda mención especial recaerá en el BSR amiab Puertollano, que alcanza sus 20 años de historia dedicados al deporte adaptado. La entidad destaca que sus logros y trayectoria han contribuido a normalizar la discapacidad y a consolidar el deporte como una vía de inclusión social.

Siete reconocimientos por la inclusión

El listado de premiados se completa con otros cuatro reconocimientos. En la categoría de Medio de Comunicación, amiab distinguirá a RTVE Play por su apuesta por el deporte adaptado y, concretamente, por dar visibilidad a la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas.

El premio a la Empresa será para Five Bioenergy, por su compromiso con la economía social y la generación de empleo para personas en situación de vulnerabilidad. Su modelo combina la valorización de recursos orgánicos para producir energía limpia con la protección del medio ambiente.

En la categoría de Institución, el galardón será para el Ayuntamiento de Málaga, por sus programas de formación e inserción dirigidos a personas y colectivos alejados del mercado laboral.

Por su parte, la deportista Audrey Pascual recibirá el premio en la categoría de Deportista. amiab reconoce así su trayectoria como referente del esquí alpino adaptado y sus resultados en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, donde logró cuatro medallas, además de conquistar el globo de cristal en la modalidad de Gigante durante esa misma temporada.

Con estos reconocimientos, amiab pretende poner en valor el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a eliminar barreras y favorecer la igualdad real. La entidad subraya la necesidad de mantener alianzas entre la sociedad civil, las instituciones y el tejido empresarial para seguir generando oportunidades y situar la diversidad en el centro.

El presidente de amiab, Emilio Sáez, ha felicitado a todos los premiados y ha destacado su contribución personal y profesional a la inclusión social. Para Sáez, los galardonados "representan lo mejor de la sociedad" y son personas y entidades de las que amiab se siente "muy orgulloso".

amiab cuenta actualmente con más de 2.000 trabajadores, el 79 % de ellos con algún tipo de discapacidad, y desarrolla su actividad a través de ocho líneas de trabajo y 34 centros repartidos por España.

Con su XXVIII edición, los Premios a la Inclusión volverán a reunir en Cuenca a representantes del ámbito social, institucional, empresarial, deportivo y de la comunicación en torno a la defensa de una sociedad sin barreras.