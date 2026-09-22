Trabajar a 60 ºC: denuncian el infierno que sufren los empleados de una empresa de Seseña (Toledo)

La Inspección de Trabajo ha sancionado con una infracción grave a la empresa Metratir Automóviles, con sede en Seseña, por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de altas temperaturas. Según el sindicato UGT, los trabajadores llegaban a soportar temperaturas de 60 grados centígrados.

El sindicato ha puntualizado que esta acción de la Inspección se produce después de que ellos se encargaran de elevar el caso, por lo que instan a la empresa a que, "de manera inmediata", comience a adoptar "las medidas correctoras necesarias".

En un comunicado, UGT explica que Metratir desarrolla su actividad en el sector del transporte y dispone de una campa al aire libre sin ningún tipo de cubierta ni protección frente al sol. En este espacio, con capacidad para hasta 20.000 vehículos, se realizan tareas de inspección, revisión, movimiento o mantenimiento de estos vehículos durante toda la jornada laboral donde los trabajadores desempeñan sus funciones de 8 a 17:00 horas y de 10 a 19:00 horas.

Durante esta jornada laboral, el sindicato apunta que en los trabajos en el interior de los vehículos se alcanzan los 60 grados.

"Tras la denuncia de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, la Inspección ha resuelto una falta de evaluación de los riesgos relacionados con las temperaturas extremas así como falta de entrega de los equipos de protección individual", agregan.

Del mismo modo, agregan que además de la sanción correspondiente, se exige a la empresa que lleve a cabo una correcta evaluación de los riesgos laborales en trabajos a la intemperie, teniendo en cuenta todas las variables que influyen como la radiación solar, la aclimatación y/o la vestimenta.

Por último, el sindicato ha puesto de manifiesto que "seguirá vigilante" ante los posibles incumplimientos de la normativa preventiva en materia de altas temperaturas por parte de las empresas de la región.

"El calor, en momentos de alerta naranja y roja, es un riesgo muy elevado para la salud y seguridad de las personas trabajadoras", por lo que insta a los centros de trabajo a que asuman como prioridad la prevención de sus consecuencias.