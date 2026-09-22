Globalcaja incorpora Bizum Pay y permite a sus clientes pagar en comercios directamente desde su cuenta

Globalcaja incorpora Bizum Pay a su oferta de medios de pago, permitiendo a sus clientes realizar compras en establecimientos físicos directamente desde la cuenta bancaria vinculada a Bizum, con solo acercar el teléfono móvil al terminal de pago.

La entidad da así un nuevo paso en su estrategia de innovación y digitalización, poniendo al alcance de sus clientes una solución sencilla y segura para una operativa tan cotidiana como pagar una compra, al tiempo que acompaña a los comercios en su adaptación a las nuevas formas de consumo.

Globalcaja se sitúa entre las entidades pioneras en el despliegue de Bizum Pay. Ya en una fase previa, y junto al Grupo Caja Rural del que forma parte, fue la primera entidad financiera en España en obtener la certificación oficial necesaria para ofrecer esta solución en los dos sistemas operativos móviles más utilizados, iOS y Android.

Ese trabajo de anticipación se trasladó también a la red comercial. Durante el pasado mes de mayo, Globalcaja preparó a sus cerca de 12.000 comercios para facilitar la aceptación de Bizum Pay, favoreciendo que establecimientos de todo su ámbito de actuación pudieran incorporar esta nueva forma de cobro desde el inicio de su despliegue.

Una forma sencilla de pagar directamente desde la cuenta

Bizum Pay es la cartera digital desarrollada por Bizum y permite realizar pagos presenciales tanto con Bizum como con tarjeta. Cuando el cliente elige Bizum, el importe de la compra se carga directamente en la cuenta bancaria que tenga vinculada al servicio.

De este modo, el usuario puede pagar en un establecimiento físico acercando su móvil al TPV y elegir en cada momento qué modalidad de pago desea utilizar.

La solución está disponible para dispositivos iOS y Android y, desde el 21 de septiembre, también puede utilizarse en inglés y en las lenguas cooficiales de España. Próximamente, Bizum Pay permitirá además realizar pagos online, tanto mediante Bizum como con tarjeta.

Para Globalcaja, la incorporación de esta nueva funcionalidad responde a una forma de entender la innovación vinculada a las necesidades reales de las personas y de las empresas: tecnología útil, accesible y aplicada a operaciones del día a día.

Al lado de clientes y comercios en la transformación de los pagos

El despliegue de Bizum Pay se produce en un contexto de creciente implantación de los pagos digitales. Según los datos difundidos por Bizum, la plataforma cuenta con más de 32 millones de personas usuarias y el pago presencial está ya disponible para cerca de 20 millones, aproximadamente el 60% del total.

Asimismo, más de 1,6 millones de establecimientos físicos aceptan ya pagos presenciales con Bizum y el 75% de los terminales bancarios admite esta modalidad, a los que se suman los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales.

En este escenario, Globalcaja quiere seguir acompañando tanto a particulares como a autónomos, empresas y comercios en la evolución de sus necesidades financieras, combinando la atención personal que caracteriza a su modelo de banca con soluciones digitales ágiles y seguras.

La incorporación de Bizum Pay refuerza así un modelo en el que la innovación se pone al servicio de las personas y del tejido empresarial, con especial atención al comercio de proximidad y al desarrollo económico del territorio.

Globalcaja, una entidad cercana también en lo digital

Globalcaja mantiene una apuesta continuada por ofrecer a sus clientes nuevas herramientas digitales sin renunciar a su modelo de banca cercana, profesional y humana.

La entidad ya ha incorporado en los últimos años distintas funcionalidades vinculadas a Bizum, desde los pagos entre particulares hasta el pago en comercios presenciales o las transferencias instantáneas internacionales, avanzando de forma progresiva hacia una experiencia financiera cada vez más ágil y adaptada a los nuevos hábitos de uso.

Con Bizum Pay, Globalcaja consolida esa evolución y refuerza su posicionamiento como una entidad capaz de combinar proximidad, conocimiento del territorio e innovación tecnológica para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de sus clientes.