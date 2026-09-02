CCOO avisa de que Castilla-La Mancha necesita empleos que permitan "vivir dignamente" y amenaza con movilizaciones

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, considera que el reto laboral de la región ha evolucionado. Ya no basta con crear puestos de trabajo. Ahora hay que conseguir que esos empleos permitan a los castellanomanchegos vivir con dignidad.

"El reto de Castilla-La Mancha ya no es solo crear empleo sino crear un empleo que permita vivir dignamente", ha señalado este miércoles en Toledo durante su valoración de los datos del paro de agosto.

Ortega ha destacado que el mercado laboral de Castilla-La Mancha presenta un mejor comportamiento interanual que el conjunto de España y ha considerado "esperado" el incremento del desempleo registrado en agosto por el final de los contratos de verano, el parón educativo y la incorporación al mercado laboral de jóvenes que terminan su formación. Pese a la caída de la afiliación en agosto, Castilla-La Mancha ha ganado 23.000 cotizantes respecto a 2025.

El dirigente sindical también ha destacado el descenso del paro femenino durante el último año, aunque advierte de que la brecha de género continúa siendo estructural: hay "1,8 mujeres por cada hombre en paro".

Ortega reclama además políticas específicas para los colectivos con más dificultades de inserción, especialmente los parados de larga duración y los mayores de 45 años.

Precios y salarios

Pero el principal problema, a su juicio, está ahora en la capacidad de los trabajadores para llegar a fin de mes. Así, ha advertido de que los precios están subiendo "más deprisa que muchos salarios", a la espera de conocer el dato definitivo del IPC de agosto.

Una situación especialmente preocupante, ha señalado, porque afecta a los productos y servicios que más pesan en el presupuesto de las familias. Y todo ello en una región donde, según ha remarcado, los salarios siguen siendo más bajos que la media nacional.

Por eso CCOO reclama actuar en la negociación colectiva. Actualmente quedan 19 convenios de ámbito provincial pendientes de firma. "Hay margen para subir salarios porque los beneficios de las empresas están en torno al 13%", ha defendido Ortega, que reclama a las patronales que se "comprometan" con los trabajadores y se sienten a negociar mejores condiciones.

"Ya no se trata de llegar a final de mes sino de poder construir un proyecto de vida, especialmente los jóvenes, y no hay proyecto de región si no pueden vivir de su trabajo", ha subrayado.

La advertencia desde el sindicato es clara: si no hay avances, habrá movilizaciones. Si no hay avances, habrá conflicto.

Horas extra no pagadas

Otra de las prioridades del CCOO Castilla-La Mancha será la regulación del tiempo de trabajo y la implantación definitiva del control horario. Ortega denuncia que en la comunidad autónoma se están "hurtando 3.153 empleos a jornada completa" mediante horas extraordinarias no retribuidas, una práctica que considera "un fraude".

CCOO reclama por ello que el control horario se implemente por ley y que se ponga fin a estas situaciones.

El sindicato también sitúa entre sus prioridades las futuras leyes de industria, eliminación de la brecha salarial y turismo. Ortega espera que puedan aprobarse antes de las próximas elecciones autonómicas.

Sobre los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, ha pedido al Gobierno regional que los convierta en una oportunidad para reforzar el empleo, la sanidad y las políticas sociales. "Esperamos que demuestre a la ciudadanía que éstos no son los presupuestos de Murcia, de Castilla y León o de Andalucía", ha afirmado citando a tres regiones gobernadas por el PP y Vox.

Solidaridad con Ceuta

Ortega también ha trasladado su "solidaridad y máximo apoyo" al pueblo de Ceuta ante la crisis que atraviesa y ha reclamado que se depuren responsabilidades y se gestione de forma ágil la crisis humanitaria.

CCOO, sin embargo, no participará en las movilizaciones convocadas este miércoles. "Cuando una reivindicación no parte del consenso sino del enfrentamiento y la instrumentalización, CCOO no va a participar", ha zanjado.

El dirigente sindical ha reclamado además solidaridad al conjunto de comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, para acoger a los menores afectados por la crisis.