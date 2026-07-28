Globalcaja y Gacha’s Comedy convocan la III edición del concurso de monólogos ‘La Feria Comedy 2026’

Globalcaja y Gacha’s Comedy, bajo la dirección del humorista Jesús Arenas, vuelven a apostar por el talento y el humor con la convocatoria de la III edición del concurso de monólogos ‘La Feria Comedy 2026’.

Una iniciativa que regresa tras el éxito de sus anteriores ediciones para seguir ofreciendo a cómicos profesionales y amateurs la oportunidad de demostrar su talento en uno de los escenarios con más ambiente de la Feria de Albacete.

Las personas interesadas en participar podrán presentar su candidatura hasta el próximo 30 de agosto, a las 23.59 horas, enviando el texto completo del monólogo a comunicacion@gachascomedy.com. De manera opcional, también podrán adjuntar un vídeo interpretando el monólogo o una breve presentación personal.

El concurso está dirigido a profesionales de la comedia, pero también a amateurs que están dando sus primeros pasos y quieren demostrar su habilidad para hacer reír sobre el escenario.

Seis finalistas y dos galas en el stand de Globalcaja

Entre todas las candidaturas recibidas, la organización seleccionará a seis finalistas, que actuarán los días 13 y 14 de septiembre en el stand de Globalcaja, un escenario privilegiado situado en pleno corazón del Recinto Ferial.

En cada una de las jornadas participarán tres concursantes, que deberán interpretar ante el jurado y el público asistente el mismo monólogo presentado durante el proceso de inscripción.

La persona ganadora de cada gala recibirá una tarjeta Globalcaja dotada con 600 euros, un diploma acreditativo y la oportunidad de formar parte de la próxima edición del Festival del Humor de Castilla-La Mancha Gacha’s Comedy, actuando en la Gala Globalcaja sobre el escenario del Teatro Circo de Albacete.

Además, el segundo clasificado obtendrá una tarjeta Globalcaja dotada con 200 euros, mientras que el tercer premio consistirá en una tarjeta de 100 euros.

Como en ediciones anteriores, el público volverá a tener un papel protagonista mediante la concesión del Premio Especial del Público, dotado también con una tarjeta Globalcaja de 100 euros y compatible con cualquiera de los premios principales.

Con esta tercera edición de ‘La Feria Comedy’, Globalcaja y Gacha’s Comedy renuevan su apuesta por una programación que acerca la cultura y el entretenimiento a todos los públicos y recuperan una propuesta que se ha consolidado como una de las actividades con mayor participación y seguimiento dentro de la programación del stand de la entidad.

Una iniciativa que convierte el humor en protagonista, ofrece una plataforma a nuevos talentos de la comedia y contribuye a que la Feria de Albacete siga siendo un espacio de encuentro, convivencia y disfrute para todos los públicos.