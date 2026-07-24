Un estudio propio de los empresarios eleva al 12 % el absentismo laboral en Castilla-La Mancha: "Se tiene que actuar"

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha asegurado este viernes que el absentismo laboral en Castilla-La Mancha es "mucho mayor" de lo que reflejan las estadísticas oficiales y ha situado su incidencia en torno al 12 %, una cifra que, según ha dicho, aumenta hasta el 14 % los lunes e incluso alcanza el 20 % en determinados casos.

Las declaraciones las ha realizado tras participar en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Toledo para reclamar una regulación de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en Castilla-La Mancha que proteja al sector del taxi.

Madruga ha explicado que estos datos proceden de un estudio que están elaborando las organizaciones empresariales de la región con la participación de más de 700 empresas castellanomanchegas.

"Hay un problema de absentismo laboral que es absoluto contra el que nadie quiere accionar. No lo quiere hacer el Gobierno de España y no lo quiere hacer la Inspección de Sanidad, algo que no entendemos de ninguna de las maneras y se tiene que actuar de forma muy importante", ha afirmado.

A su juicio, se trata del principal problema al que se enfrentan actualmente muchas empresas españolas. "Prácticamente, 1.800.000 personas no van a trabajar todos los días", ha asegurado.

Hostelería

Preguntado por las dificultades que encuentra la hostelería para contratar personal durante el verano, Madruga ha señalado que el absentismo agrava todavía más un problema de falta de mano de obra cuya causa, según ha reconocido, aún no está clara.

"No conseguimos encontrar mano de obra, sobre todo en determinados sectores que exigen un mayor sacrificio, porque se trabaja el fin de semana cuando los demás estamos descansando y cuesta mucho", ha explicado.

Pese a ello, el secretario general de Fedeto se ha mostrado confiado en que la situación pueda mejorar. "Pensamos que esto de alguna manera se va a reconducir, pero de momento es muy difícil valorar todavía esa situación. Es muy complejo", ha concluido.