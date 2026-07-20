CaixaBank y el GDR Molina de Aragón - Alto Tajo premian cuatro iniciativas emprendedoras en la comarca

El GDR Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón - Alto Tajo y CaixaBank han resuelto la convocatoria de emprendimiento rural Tierra de Oportunidades con la selección de cuatro iniciativas ubicadas en las localidades de Setiles, Tordellego y Milmarcos.

Cada una de ellas recibirá una ayuda de 1.000 euros, además de incorporarse a la fase nacional del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank.

Los proyectos ganadores han sido seleccionados por un jurado, en el que estaba representada el GDR Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo y CaixaBank. Han sido elegidos entre las siete candidaturas presentadas, con criterios de capacidad de crecimiento y de generación de empleo, innovación e impacto en el territorio. Los proyectos son los siguientes.

Silvia Pavón Clemente (A-Mar Creaciones): Artesanía, creatividad y formación desde el medio rural

A-Mar Creaciones es un proyecto artesanal ubicado en Setiles que combina la elaboración de productos personalizados con la formación creativa. Especializado en costura creativa, personalización mediante vinilo y sublimación, creación de merchandising y papelería, el negocio también desarrolla talleres de ganchillo, costura, manualidades y confección de trajes regionales para diferentes edades.

Con más de una década de experiencia en el sector y tres años de actividad empresarial, Silvia Pavón ha consolidado una propuesta basada en la cercanía, la atención personalizada y la creación de productos únicos elaborados de forma artesanal. Además, apuesta por la utilización de materiales de calidad adquiridos en el pequeño comercio, contribuyendo a dinamizar la economía local y a preservar oficios y conocimientos tradicionales desde un pequeño municipio de la comarca.

Emilie Oliver (Sabor del Pueblo): Gastronomía sostenible con productos del territorio

Sabor del Pueblo, ubicado en Tordellego, es una iniciativa de restauración que apuesta por una cocina casera, saludable y ligada al entorno rural. Su propuesta combina pizzas artesanales y otros platos elaborados con ingredientes frescos y de temporada, muchos de ellos procedentes de un huerto propio. Además, participa en ferias y eventos ofreciendo las tradicionales crêpes de Bretaña, incluyendo opciones sin gluten.

El proyecto nace con el objetivo de promover una alimentación de calidad basada en productos naturales, de proximidad y cultivados de forma responsable. Más allá de la oferta gastronómica, Sabor del Pueblo representa una forma de emprender vinculada a la sostenibilidad, los circuitos cortos de comercialización y el consumo consciente, generando actividad económica y contribuyendo a mantener vivos los pequeños pueblos de la comarca.

Judith Iturbe Delgado (La Balluca Cerveza Artesana): Cerveza artesana para dinamizar el territorio

La Balluca es la microcervecera artesana más pequeña de España y desarrolla su actividad en Milmarcos, uno de los municipios rurales del Señorío de Molina. El proyecto elabora cerveza de manera completamente artesanal, siguiendo los principios del movimiento slow food y apostando por la calidad, la producción responsable y la proximidad. Junto a la fabricación de diferentes variedades de cerveza, La Balluca ha incorporado una línea de actividades vinculadas al turismo sostenible y la dinamización cultural, como visitas guiadas, catas, encuentros culturales y experiencias divulgativas.

La iniciativa destaca por su capacidad para generar actividad económica y social en un entorno afectado por la despoblación, promoviendo además el emprendimiento femenino, la colaboración con productores locales y la puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales del territorio.

Alejandro Herranz Julve (Agro Rivera): Relevo generacional y futuro para la agricultura rural

Agro Rivera es una explotación agrícola ubicada en Tordellego dedicada principalmente al cultivo de cereal y promovida por un joven agricultor incorporado profesionalmente al sector en 2023. El proyecto apuesta por una agricultura moderna, eficiente y sostenible, basada en una gestión responsable de los recursos y en la aplicación de técnicas agronómicas adaptadas a las condiciones de la comarca.

Su actividad se centra en la producción de cereales destinados a la alimentación humana y animal, contribuyendo al mantenimiento de la actividad agraria en una zona especialmente afectada por la despoblación. Agro Rivera representa además un ejemplo de relevo generacional en el sector primario, demostrando que la agricultura sigue siendo una oportunidad de futuro para los jóvenes que deciden emprender y desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

'El reto de Tierra de Oportunidades'

Los cuatro premiados se unirán a más de 220 emprendedores de todo el territorio nacional en el concurso formativo 'El reto de Tierra de Oportunidades' de CaixaBank, organizado en colaboración con la empresa social Rural Talent.

En esta fase, los emprendedores trabajarán en diferentes retos que les ayudarán a rediseñar sus estrategias y visibilizar su iniciativa, además de tener la posibilidad de acceder a nuevos premios, mentorizaciones personalizadas y otra serie de oportunidades para dar a conocer su negocio.

El programa Tierra de Oportunidades está impulsado por CaixaBank, para reforzar su compromiso con los entornos rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural.