La Despensa Supermercados renueva su compromiso como Empresa con Corazón: donará alimentos a Cáritas de Toledo

La Despensa Supermercados ha renovado, un año más, su adhesión al programa Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana de Toledo, reafirmando así su compromiso con la responsabilidad social corporativa y el apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El acto de firma del acuerdo de colaboración se ha celebrado este miércoles en el centro de distribución Virgen del Sagrario de Cáritas Diocesana de Toledo, y ha contado con la presencia de David García Lázaro, director de calidad y Luis Aznal, director de comunicación, ambos en representación de la Despensa Supermercados; así como la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, acompañada por la responsable del programa Empresas con Corazón de Cáritas, Marisa Martínez.

Gracias a esta renovación, La Despensa Supermercados continuará realizando donaciones de los alimentos más demandados por las familias a través de su iniciativa La Despensa Solidaria, contribuyendo tanto a la atención de las necesidades básicas de las personas más vulnerables como a la reducción del desperdicio alimentario y al fomento de un modelo de consumo más sostenible.

Marisa Martínez, responsable del programa Empresas con Corazón, ha agradecido la implicación y el compromiso constante de La Despensa Supermercados, destacando el valor que tiene para Cáritas contar con empresas que integran la solidaridad en su estrategia empresarial.

Por su parte, Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de La Despensa Supermercados, ha valorado la labor que desarrolla Cáritas y ha reafirmado el compromiso de la compañía: "Para nosotros, apoyar a organizaciones como Cáritas no es solo una opción, sino una responsabilidad ética. Nuestro Comité de Responsabilidad Social tiene claro que contribuir de manera activa al bienestar social, económico y ambiental forma parte del propósito corporativo de La Despensa Supermercados".

Ambas organizaciones han coincidido en la importancia de mantener una colaboración estable y continuada, basada en una visión compartida de solidaridad, sostenibilidad y compromiso con el desarrollo social de Castilla-La Mancha.

La Despensa Supermercados: es una empresa familiar de capital 100 % castellanomanchego, que opera bajo las enseñas La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (línea de franquicias). Está presente con 186 puntos de venta repartidos por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila. Cuenta con un centro logístico de más de 30.000 metros cuadrados en la provincia de Toledo.

El grupo empresarial genera cerca de 2.700 empleos y ya es el líder en facturación del sector de la distribución alimentaria en Castilla-La Mancha.