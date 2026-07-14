Fedeto reclama más control del sistema de bajas y exige perseguir los fraudes

La Federación Empresarial Toledana, Fedeto, ha reclamado más control sobre el sistema de bajas sin cuestionar la labor de los médicos.

A través de un comunicado ha señalado que la defensa de la baja médica exige la persecución del fraude pues "cada euro destinado a una baja indebida es uno menos para sanidad, educación, pensiones, dependencia, servicios sociales o empleo".

Para la organización empresarial, luchar contra el absentismo fraudulento no significa que se recorten derechos, sino defenderlos. Han aprovechado para recordar que la baja médica "es una conquista social que debe protegerse frente a cualquier abuso".

"Cada baja fraudulenta supone una prestación cobrada indebidamente, obliga a las empresas a reorganizar turnos, cubrir ausencias, asumir sustituciones y soportar pérdidas de productividad, y genera además un coste innecesario para el sistema sanitario y administrativo", ha indicado.

Según Fedeto, el actual crecimiento del absentismo "exige una respuesta coordinada de gobiernos, empresarios y sindicatos", pues sus consecuencias no afectan solo a las empresas, sino también a los recursos públicos y a la sostenibilidad del Estado del Bienestar. También ha indicado que médicos, inspectores, mutuas, servicios públicos de salud y organismos gestores deben dedicar tiempo y recursos a revisar, tramitar y corregir "procesos que no deberían mantenerse".

La patronal no culpa a los facultativos, que actúan con la información disponible y deben proteger la salud de los trabajadores, sino al sistema, que aseguran necesita más seguimiento, coordinación y control para detectar posibles abusos. Fedeto señala a los sindicatos y apuntan que un uso intensivo del sistema por parte de un grupo reducido "no puede justificarse simplemente afirmando, como hacen los sindicatos, que todas las bajas son legales porque las expide un médico".

"Que una baja sea expedida por un médico no significa que todos los procesos estén plenamente justificados. En muchas dolencias, el diagnóstico depende en gran medida de los síntomas que refiere el paciente y no siempre existen pruebas objetivas inmediatas", ha señalado.

Fedeto también ve "preocupante" que quienes reclaman medidas "sean desacreditados o atacados públicamente, en lugar de abrir un debate serio sobre las causas, las responsabilidades y las soluciones".

Para la federación "defender la baja médica significa proteger a quienes realmente la necesitan, mejorar la gestión del sistema y actuar contra el fraude", asegurando que no va a dejar de denunciar una realidad que los datos oficiales confirman y que constituye uno de los principales problemas para las empresas españolas.