Confirmado: otorgan a Hydnum Steel 60 millones de euros del PERTE II para su acería verde en Puertollano

Eva Maneiro, CEO de Russula Corporación e Hydnum Steel, en el Foro Económico organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez

Hydnum Steel recibirá 60 millones de euros de la segunda convocatoria de la Línea 4 del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial de cara a la puesta en marcha de la primera fábrica de acero verde de la Península Ibérica en Puertollano (Ciudad Real).

Esta adjudicación, otorgada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo y SEPIDES con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, "consolida la continuidad del apoyo institucional" a este proyecto, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Al revalidar la asignación otorgada desde la primera convocatoria del PERTE, la empresa tiene luz verde para articular el cronograma para iniciar las obras a finales de este año, en coordinación con la obtención de los permisos correspondientes.

"El afianzamiento de este respaldo público despeja el camino para el despliegue de una inversión global de 1.650 millones de euros, consolidando a Hydnum Steel como un pilar fundamental para la reindustrialización europea y el avance hacia la soberanía industrial y energética del continente", aseguran desde la empresa.

Hydnum Steel recuerda que "al sustituir las importaciones de combustibles fósiles por hidrógeno verde y energías renovables locales, el proyecto demuestra la viabilidad de producir materias primas críticas en suelo europeo de forma competitiva y sostenible".

Del mismo modo, calculan que el proyecto supondrá un "impacto socioeconómico sin precedentes" en Castilla-La Mancha con la creación de más de 5.000 puestos de trabajo-1.000 empleos directos y 4.000 indirectos-, "impulsando un modelo productivo de vanguardia completamente digitalizado y libre de emisiones de CO₂".

Conquistas

Desde que el proyecto se anunció en 2023, ha logrado hitos cruciales para garantizar su viabilidad en pos de transformar la industria pesada en un sector totalmente sostenible y libre de emisiones. Entre ellos, ha asegurado con éxito 500 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) y ha cerrado acuerdos de venta de acero limpio por el 100% de su producción durante los primeros cinco años de operación.

Asimismo, ha sido declarado Proyecto de Singular Interés (PSI) por la Junta de Castilla-La Mancha y reconocido internacionalmente por el Foro Económico Mundial como uno de los proyectos más innovadores para la descarbonización de la industria del acero.

Actualmente, el consorcio industrial está compuesto por un sólido grupo de socios estratégicos: la ingeniería gallega Russula, como promotor principal, la multinacional alemana Siemens, que aporta soluciones de digitalización avanzada, automatización, gemelo digital y ciberseguridad, la firma española ABEI Energy, experta en generación renovable e hidrógeno verde y la británica Primetals Technologies, proveedora de la tecnología metalúrgica de vanguardia.

"Esta adjudicación del PERTE de Descarbonización supone una validación rotunda de la escala de nuestro proyecto y de su papel crítico en la reindustrialización y la autonomía estratégica de Europa", afirma Eva Maneiro, CEO de Hydnum Steel.

"Ser el proyecto de mayor envergadura respaldado en esta convocatoria demuestra que nuestra hoja de ruta es robusta, está lista para su ejecución y plenamente alineada con los objetivos de soberanía industrial, energética y de descarbonización de España y la Unión Europea", ha concluido.