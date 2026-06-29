Globalcaja abre sus puertas al talento un verano más e incorpora a 60 universitarios para que hagan prácticas

Globalcaja ha dado la bienvenida este lunes a los 60 universitarios que completarán sus prácticas de verano en la entidad.

Globalcaja ha incorporado este verano a 60 estudiantes universitarios a través de una nueva edición del programa Oportunidad al Talento, una iniciativa con la que la entidad financiera ofrece a los jóvenes una primera experiencia profesional y que se ha consolidado como una de sus principales vías de captación de nuevos empleados.

Los alumnos realizarán un periodo inicial de prácticas de tres meses tanto en las distintas áreas de Servicios Centrales como en la red de oficinas de Globalcaja, donde podrán conocer el funcionamiento de la entidad y completar su formación académica con experiencia en un entorno profesional.

Durante el acto de bienvenida, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha animado a los estudiantes a aprovechar esta etapa y ha subrayado el momento de crecimiento que atraviesa la entidad.

"Globalcaja necesita talento, necesita vuestro talento, vuestro impulso y vuestra capacidad de aprender. Estamos en una fase de crecimiento y de expansión, y para seguir avanzando necesitamos precisamente esa energía y esa mirada nueva que aportáis los jóvenes", ha asegurado.

Los participantes proceden de titulaciones como Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Matemáticas o Administración y Finanzas.

Distintas universidades

La mayoría cursan sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), aunque también se han incorporado alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Valencia.

"Estas prácticas os permitirán llevar al terreno profesional todo lo aprendido en vuestra formación académica y complementarlo con una experiencia muy valiosa: aprender de los compañeros, de las compañeras y de los clientes", ha señalado Palacios.

Cerca de 200 universitarios al año

Con esta incorporación, Globalcaja mantiene su apuesta por conectar el ámbito universitario con el mercado laboral. En lo que va de 2026, un total de 145 estudiantes ya habían realizado prácticas en la entidad, una cifra que aumentará con la convocatoria prevista para el próximo mes de octubre.

A lo largo del año, cerca de 200 universitarios completan su formación en Globalcaja mediante este programa, que además se ha convertido en una vía efectiva de acceso al empleo. Según los datos facilitados por la entidad, alrededor del 40 % de los participantes acaba siendo contratado e incorporándose a la plantilla.

En 2025, unos 200 alumnos participaron en el programa Oportunidad al Talento y el 37 % obtuvo posteriormente un contrato en la entidad.

Globalcaja ha destacado que esta iniciativa forma parte de su estrategia de gestión de personas, centrada en impulsar la empleabilidad, favorecer el desarrollo profesional de los jóvenes y contribuir a la generación de empleo en Castilla-La Mancha. Según la entidad, este modelo refuerza su compromiso con el progreso económico y social de la región y con un modelo de banca "cercana, profesional, humana, flexible y ágil".