Abre "el resort del pistacho" en Villanueva de la Jara (Cuenca): "La planta de procesado más avanzada de Europa"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el encargado de inaugurar la planta de procesado de pistacho Agróptimum de Villanueva de la Jara (Cuenca), un espacio que ha definido como "el resort del pistacho".

Page ha asegurado que la planta se convertirá en "la más avanzada de Europa", tras abrir como "un alma pegada a la tierra, ya que esto se podría hacer en cualquier sitio".

Asimismo, ha valorado que esta instalación supondrá la creación de puestos de trabajo y la generación de empleo, riqueza y prosperidad. Pero "también algo más importante, como es la autoestima que están generando".

En este sentido, el presidente ha asegurado que el próximo lunes 29 de junio se firmará el acta constituyente y los estatutos de la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha, "una figura que ayudará a tener un sector vertebrado y organizado, con capacidad para defender sus intereses".

"Nos importa y mucho que haya una coordinación de todo el sector desde el campo hasta la exportación y que haya en ese sentido una intención de remar todos en la misma dirección, con claros liderazgos, pero en todo caso teniendo en consideración todos los intereses", ha expresado.

Por otro lado, como muestra de un "apoyo de verdad" a los empresarios, ha adelantado que la Junta va a intentar que toda la comarca tenga transporte a la demanda, para "conectar a esos cientos de puestos de trabajo que se van a crear, para conectar los servicios públicos en una comarca que está creciendo".

"El mundo de la empresa es indispensable en una sociedad como la nuestra. Nosotros queremos apoyaros de verdad, de corazón, sin telarañas ideológicas. Tengo muy claro que si os va muy bien a vosotros le va a ir muy bien a esta tierra", ha expresado.

Ángel Minaya, Hijo Predilecto

Por último, Page ha anunciado que el CEO de la empresa Agróptimum, Ángel Minaya Toledo, será reconocido como Hijo Predilecto el 31 de mayo de 2027, durante el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha.

"No se me ocurre mejor candidato. Sería un miserable si no lo planteara y un mal presidente si dejara pasar la ocasión", ha sentenciado.