Airbus convierte Albacete en uno de sus tres grandes centros digitales de Europa: creará 300 nuevos empleos en cuatro años

Emiliano García-Page ha participado en la inauguración del Airbus Digital Campus en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, ubicado en Albacete. JCCM

La empresa Airbus Helicopters ha inaugurado este miércoles su nuevo Campus Digital de Albacete, una iniciativa que generará unos 300 puestos de trabajo hasta 2029, una relación que incluirá 200 empleos de alta especialización.

La apuesta del gigante de la aeronáutica por Albacete consolida a la ciudad más poblada de la región como "un importante polo digital" en España y Europa, ha asegurado el director general de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo.

Las nuevas instalaciones se ubican en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha e integran "capacidades digitales esenciales que contribuirán a construir el futuro de la aeronáutica", ha explicado el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez.

El espacio recién creado dará soporte a toda la flota global de Airbus Helicopters. La base de Albacete es uno de los tres hubs digitales de los que dispone la corporación aeroespacial europea —junto con los ya existentes en Francia y Alemania—.

En estos momentos, unos 30 profesionales se afanan en estas instalaciones y los ingenieros informáticos que desarrollan el software de Airbus son mayoría. En los próximos años, la compañía prevé contratar a unos 200 profesionales de alta cualificación, también matemáticos o físicos.

Una apuesta histórica que mira al futuro

Asimismo, Lombo ha avanzado que el hub logístico abrirá a finales de año. "Hoy abrimos un importante polo digital", ha comentado, una oferta que se complementará con las instalaciones de abastecimiento y suministro que se inaugurarán a final de año. La materialización de este espacio reforzará a Albacete como "polo logístico".

En todo caso, Airbus dispone de instalaciones en Albacete desde hace 20 años, una presencia que ha convertido a la capital de provincia en un "polo industrial" gracias al impulso brindado por la aeronáutica.

Por su parte, Sánchez ha indicado que el estrenado Campus Digital será "clave" en un contexto internacional "de profunda transformación", y facilitará a España más "autonomía estratégica digital y tecnológica".

"Albacete ha dado la talla"

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado "orgulloso de Airbus" y de la "consolidación del proyecto" del gigante transeuropeo en la ciudad. "Significa 300 puestos de trabajo: se puede decir que Albacete ha dado la talla y ha estado a la altura de las exigencias", ha aseverado.

Además, Emiliano García-Page ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para apostar por la generación de empleo de calidad y conocimiento, ha indicado que "estamos muy abiertos y esperanzados porque tenemos convicciones, no tenemos complejos".

Según Page, Castilla-La Mancha "es una tierra con horizonte limpio". A las empresas que apuestan por la comunidad autónoma "solo les pedimos que dejen empleo", ha enfatizado.

Lombo, hijo predilecto de la región

El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que el máximo responsable de Airbus Helicopters en España será nombrado hijo adoptivo de Castilla-La Mancha durante el próximo Día de la Región, que se celebrará el 31 de mayo de 2027.

"Has hecho mucho por esta tierra y esperamos que hagas más", ha dicho Page a Lombo.

El presidente regional ha destacado el compromiso del directivo de la compañía de aviones con Castilla-La Mancha, a quien ha reconocido estar "enormemente agradecido".