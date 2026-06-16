"Talavera merece mucho más; que Junta y Gobierno de España entiendan que apostar por ella es una decisión estratégica"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha reivindicado que "Talavera de la Reina merece más" y ha pedido tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Gobierno de España a "apostar por ella" como "decisión estratégica" que redunde tanto para "Castilla-La Mancha como para todo el centro peninsular".

Durante su intervención en la apertura del foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina', organizado por Moeve y El Español de Castilla-La Mancha y celebrado en el centro cultural El Salvador, Cedillo ha llamado a plantearse la ciudad como "gran polo de atracción" sobre el que articular "una comarca llena de talento, recursos y oportunidades".

La regidora provincial ha enunciado todas las potencialidades que a su juicio posee Talavera de la Reina, una ciudad que "mira al futuro con ambición pero sin renunciar a sus raíces y su identidad", lo que le convierte en "una ciudad única".

Cedillo, que ha tildado el título del foro como "sencillo e inspirador", ha reconocido que "el futuro no sucede por casualidad" por lo que ha subrayado la importancia de construirlo a partir de "la iniciativa personal y el compromiso de las instituciones".

"Talavera nunca ha dejado de creer en sí misma. Ha atravesado momentos complejos, como cualquier ciudad, pero siempre ha conservado su capacidad para levantarse y seguir mirando hacia delante", ha señalado, al tiempo que se ha detenido en señalar las "enormes posibilidades" que posee por "su ubicación, tejido empresarial, potencial industrial y logístico, riqueza patrimonial, talento de sus jóvenes y empuje de quienes cada mañana abren su negocio".

Incluso, ha incidido en que también "tiene algo especial que no aparece en las estadísticas, una identidad propia que la convierte en una ciudad atractiva para vivir, trabajar, emprender y formar una familia".

Apuesta de la Diputación por Talavera

En este contexto, ha querido subrayar que desde la Diputación de Toledo, "creemos en esta ciudad" y apuestan por su crecimiento como "oportunidad para toda la provincia".

Un proceso en el que mantienen una "relación constante con el alcalde", con quien "hablamos con frecuencia de proyectos y compartimos convicción de que Talavera tiene que tener un papel protagonista en toda Castilla-La Mancha".

Cedillo ha cerrado su intervención reconociendo que desde que José Julián Gregorio accedió a la Alcaldía en 2023, se percibe un "resultado visible" con una "ciudad más ordenada, cómoda y que ha recuperado su orgullo".

El foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina' también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera y de la Diputación Provincial de Toledo.