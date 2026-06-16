El personal sanitario sufrió más de 700 agresiones en 2025 en Castilla-La Mancha, un 20% más, según CCOO

CCOO Castilla-La Mancha ha presentado una campaña para poner freno a las agresiones que sufre el personal sanitario. Piden a la Junta de Comunidades aumentar las plantillas, así como establecer protocolos y "medidas organizativas y de prevención que formen a los profesionales en el manejo de estos conflictos".

El secretario general del sindicato en la región, Javier Ortega, ha apuntado que el pasado año se produjeron más de 700 agresiones (una media de dos al día) y que año tras año se incrementan un 20%. "Suponen un grave riesgo laboral para la integridad física y el bienestar psicológico del personal", ha expresado.

En este sentido, exigen a la administración que este problema sea abordado como un riesgo laboral más y que se evalúe su impacto para implementar las medidas más adecuadas. "Más de la mitad de las agresiones no se comunican, por tanto quedan silenciadas y ofrecen una visión menos grave de la real", ha recordado Ortega.

"En período estival entran muchos profesionales de enfermería, pero facultativos no. Se sustituyen entre ellos. Hay una falta de médicos", ha denunciado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Pilar Ramos.

Ante esta situación, CCOO decidió hacer una encuesta a los profesionales que ha desvelado que el 56% de los trabajadores ha tenido al menos una agresión verbal o física al año, que el 80% de las personas agredidas son mujeres y que el 73,9% de los profesionales creen que no hay medidas de seguridad suficientes.

Cartel de la campaña contra las agresiones a sanitarios.

"Hay una desprotección, sobre todo en los centros de salud, y esto no es solo una cuestión de poner más vigilancia, sino de implementar medidas organizativas que mejoren el servicio a la ciudadanía", ha reivindicado Ramos. Por ello, van a repartir más de 3.000 carteles en los centros sanitarios de la región y va a llevar a cabo una campaña en redes, con el objetivo de sensibilizar a la población.

Por último, el responsable regional de CCOO, Javier Ortega, ha pedido que la figura del "director de seguridad" que iba a implementar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "vea definitivamente la luz".