Primark abre su primera tienda en Talavera de la Reina: más de 1.200 metros cuadrados, 50 empleos... y el alcalde eufórico

Primark, el gigante de la moda low cost, ha abierto este viernes su primera tienda en Talavera de la Reina (Toledo). La inauguración del nuevo establecimiento, ubicado en el centro comercial Los Alfares, es la número 68 de la compañía irlandesa en España y la 480 en todo el mundo.

La apertura forma parte de la inversión de más de 85 millones de euros en España y Portugal anunciada recientemente por la multinacional, que refuerza su compromiso de crecimiento a largo plazo en la región y su presencia en Castilla-La Mancha, donde ya cuenta con tiendas en Albacete y Toledo.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asistido al acto inaugural y se ha mostrado muy ilusionado a la hora de cortar la cinta. Ha agradecido a la compañía la elección de la ciudad para continuar su expansión nacional e internacional, subrayando el impacto económico y social de la llegada del nuevo establecimiento.

José Julián Gregorio durante su intervención.

Gregorio ha destacado que esta inversión "contribuye a la creación de empleo y refuerza el atractivo de Talavera para la llegada de nuevas empresas".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la implantación de grandes firmas en el desarrollo económico local. "Es una gran satisfacción comprobar cómo Talavera sigue creciendo con la llegada de una de las marcas más reconocidas a nivel internacional dentro del sector retail y, sobre todo, por la creación de nuevos puestos de trabajo, que hacen de nuestra ciudad un lugar cada vez más atractivo para invertir y para la implantación de nuevas empresas", ha afirmado.

La tienda, en cifras

Según los datos facilitados por la compañía, la nueva tienda cuenta con más de 1.200 metros cuadrados en una sola planta y ha supuesto la creación de más de 50 puestos de trabajo directos, además del empleo indirecto asociado a su actividad.

Fachada de Primark Talavera.

Gregorio ha puesto en valor que parte de esta plantilla esté integrada por personas con discapacidad que han accedido a estos puestos gracias a la colaboración con COCEMFE Talavera e Inserta Empleo, de la Fundación ONCE, "una iniciativa que refleja el compromiso de la empresa con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades".

Gregorio también ha tenido palabras de reconocimiento para la plantilla forma parte de este nuevo proyecto empresarial. "Gracias porque sé que vais a dar lo mejor de vosotros mismos. Se percibe la ilusión y las ganas con las que comenzáis esta nueva etapa", ha destacado.

Impulso a Talavera

Durante el acto, la directora de Ventas de Primark Iberia, Esther de las Heras, ha subrayado la relevancia de esta nueva implantación en la provincia de Toledo. "La apertura de Primark en Talavera de la Reina supone un paso muy significativo para nosotros, ya que refuerza nuestra presencia en la provincia de Toledo y acerca Primark a los clientes de toda Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Y ha continuado: "Los Alfares es un espacio de compras consolidado en la zona, lo que lo convierte en una ubicación ideal para conectar con las familias locales y los visitantes. Esta apertura es el resultado de meses de dedicación de nuestros compañeros, y estamos orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo equipo que desempeñará un papel fundamental para ofrecer la experiencia Primark cada día. Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros clientes en la tienda, donde podrán encontrar nuestras últimas colecciones y los artículos básicos del día a día, moda de calidad al mejor precio".

Otro momento de la inauguración.

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Los Alfares, María Galán, ha valorado la llegada de la multinacional como un impulso para el complejo comercial y su entorno.

"La llegada de Primark es una magnífica noticia para Los Alfares, para Talavera de la Reina y para todos los clientes que llevaban tiempo esperando esta apertura. Carmila, la empresa propietaria y gestora del centro, lleva mucho tiempo trabajando para hacer realidad esta incorporación. Su llegada contribuirá a enriquecer nuestra oferta comercial, mejorar la experiencia de compra y reforzar el atractivo de Los Alfares como destino comercial de referencia en su área de influencia", ha señalado.

Primark, fundada en Irlanda en 1969, está presente en 19 países, emplea a más de 80.000 personas y continúa su expansión internacional con nuevas aperturas y la ampliación de su red de tiendas físicas.