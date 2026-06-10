La localidad toledana de Mora albergará un macrocentro de datos para la IA: 3.000 M de inversión y 5.500 empleos

La localidad toledana de Mora aspira a situarse en el mapa europeo de la inteligencia artificial con una de las mayores inversiones tecnológicas planteadas en España.

El Ayuntamiento y la compañía estadounidense EdgeMode Inc. han firmado este miércoles un memorando de entendimiento y colaboración para impulsar DC Malpica AI, un macrocampus de centros de datos para IA que prevé movilizar una inversión cercana a los 3.000 millones de euros.

La infraestructura se proyecta sobre terrenos agrícolas situados junto a la carretera de Villaminaya y contempla la construcción de dos grandes centros de datos de última generación, cada uno con una capacidad de 150 megavatios.

Una inversión de 3.000 millones quiere convertir Mora en uno de los grandes polos europeos de inteligencia artificial

En conjunto, el complejo alcanzaría los 300 megavatios de potencia, una dimensión que lo situaría entre las principales plataformas digitales del sur de Europa.

Los promotores trabajan con el objetivo de comenzar cuanto antes los procedimientos administrativos y estiman que la construcción podría completarse en un plazo aproximado de entre 18 meses y dos años una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.

"Es un proyecto ambicioso y llevará tiempo en llevarse a cabo", ha advertido el alcalde moracho, Emilio Bravo, que ha definido la jornada como un "día importantísimo para Mora, Castilla-La Mancha y el resto de España".

Charlie Faulkner, CEO de Edgemode INC; Emilio Bravo, alcalde de Mora; y Reto Zueger, director de EU Bloom Energy, de izquierda a derecha. Ángela Pulido Díaz

En la misma línea, ha asegurado que la iniciativa "puede cambiar la historia de nuestro pueblo y de Castilla-La Mancha".

Miles de empleos

Según las previsiones trasladadas por la promotora, ha avanzado el alcalde, la fase de construcción podría generar hasta 3.000 empleos directos y otros 2.500 indirectos.

Una vez en funcionamiento, alrededor de 200 personas trabajarán en el complejo DC Malpica AI, aunque el impacto económico continuaría siendo relevante gracias a alrededor de un millar de puestos indirectos vinculados a la ingeniería, la logística, el mantenimiento, la seguridad o la administración.

"Este proyecto es un antes y un después para nuestro pueblo", ha insistido Bravo, quien ha defendido que la iniciativa "va a cambiar la economía de Mora y de los morachos" y contribuirá a atraer nuevas inversiones.

En fase de desarrollo

Pese a las cifras anunciadas, la operación financiera está "en marcha", aunque todavía se encuentra en proceso de definición. El CEO de EdgeMode Inc., Charlie Faulkner, ha respondido a los medios de comunicación que el proyecto continúa captando inversión, aunque ya existe interés por parte de potenciales compradores e inversores internacionales.

De hecho, algunos representantes de empresas estadounidenses interesadas en participar han visitado Mora para conocer sobre el terreno la propuesta.

"Nuestro objetivo es crear un centro de datos que atraiga inversión, impulse la innovación y genere beneficios económicos para la comunidad local", ha afirmado.

El CEO de EdgeMode Inc., Charlie Faulkner. Ángela Pulido Díaz

Faulkner ha destacado además que la cercanía a Madrid y la predisposición del Ayuntamiento han constituido uno de los principales atractivos de la ubicación elegida para levantar DC MalpicaAI y ha defendido que España tiene una oportunidad para convertirse en un referente europeo en inteligencia artificial.

"Existe una enorme demanda en torno a la inteligencia artificial. España tiene la oportunidad de establecerse como líder en innovación en este ámbito, y Mora puede desempeñar un papel muy importante en ese futuro", ha asegurado.

Energía propia

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su modelo energético. Los centros de datos que funcionarán en Mora no dependerán inicialmente de la capacidad disponible en la red eléctrica convencional, una de las principales limitaciones que afectan actualmente a este tipo de infraestructuras.

La energía se producirá en el propio campus mediante la tecnología de pilas de combustible desarrollada por la compañía californiana Bloom Energy, capaz de transformar gas natural en hidrógeno y posteriormente en electricidad.

Reto Zueger, director de Bloom Energy para Europa. Ángela Pulido Díaz

El director de Bloom Energy para Europa, Reto Zueger, ha explicado que esta solución permite disponer de grandes capacidades energéticas en un plazo mucho más reducido que el requerido para las conexiones tradicionales.

Consumo mínimo de agua

Asimismo, los promotores han incidido también en el carácter sostenible de la instalación. Según ha explicado Zueger, las pilas de combustible apenas necesitan agua durante el arranque del sistema y en determinadas operaciones de mantenimiento. Una vez alcanzada la temperatura óptima de funcionamiento, utilizan la humedad ambiental para completar el proceso.

"No necesitamos agua ni productos químicos como aceites o amoníaco", ha asegurado el responsable de Bloom Energy. Además, cada uno de los edificios contará con una planta solar fotovoltaica de apoyo de 30 megavatios para reforzar la eficiencia energética del complejo.

Pendientes de la Junta

Aunque el proyecto ya ha comenzado algunos trámites, todavía no ha sido presentado formalmente ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Emilio Bravo ha explicado que los promotores ya han solicitado la evaluación de impacto ambiental y ha apuntado que, por sus dimensiones, la iniciativa podría ser susceptible de tramitarse como Proyecto de Singular Interés (PSI).

"Estoy seguro de que la Junta lo apoyará", ha dicho Bravo, quien ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a facilitar todos los trámites que estén dentro de sus competencias y siempre "dentro de la legalidad".