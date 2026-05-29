Ontime inaugura una nueva planta logística en Chiloeches: un espacio de 50.000 m2 con 70 millones de inversión

La compañía logística Ontime ha inaugurado este viernes un nuevo centro logístico en Chiloeches (Guadalajara), un espacio que cuenta con unas instalaciones con 50.000 metros cuadrados en los que ha invertido 70 millones de euros.

A la inauguración han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el alcalde de Chiloeches, Marcos Cascajero, así como responsables de la compañía encabezados por el consejero delegado de Ontime, Carlos Moreno.

Page ha felicitado a la compañía, que justo hace un año puso en marcha otra gran planta logística en el municipio toledano de Noblejas. Y ha destacado el atractivo de la región "que dispone actualmente de 123 millones de metros cuadrados de suelo industrial de los cuales 53 millones ya están preparados".

"Tenemos una burocracia por debajo de la media y una de las presiones fiscales más bajas de España junto con Madrid", ha afirmado.

El presidente ha puesto en valor que si existiera "un mapa de luces de dónde más crece Europa uno de los puntos que brillaría sería la zona centro con Madrid". Y Castilla-La Mancha "es la que crece más si cabe que la comunidad vecina, al no tener problemas de espacio, por ganas, atención y fiscalidad".

Por ello, ha demandado infraestructuras y ha instado al Gobierno central a que despliegue más tendidos eléctricos porque "hay cientos de empresas para poder enganchar y crear empleos y sería posible si alguien se hubiera dedicado a gestionar".

Asimismo, ha destacado el potencial de la logística y del municipio de Chiloeches como lugar estratégico para acoger estas y otras industrias.

Deducciones fiscales

Por otro lado, Page ha anunciado que el presupuesto de la Junta para 2027 "incluirá 10 nuevas deducciones fiscales con una clara orientación y objetivo social progresista".

Sin detallar cuáles serán, ha asegurado que van a tener "una clara orientación y objetivo social progresista y estarán orientadas hacia la sostenibilidad, el estímulo económico y a ayudar a las empresas".

Ontime Pharma

La nueva planta logística refuerza la nueva división de Ontime Pharma ya que, del total de 50.000 metros cuadrados de superficie, 9.100 están destinados para almacenamiento de productos que requieren temperaturas entre 2 y 8 grados.

La planta se ubica sobre una parcela de 103.500 metros cuadrados con capacidad para 65.000 huecos/palet y un total de 50 muelles de carga. Además, cuenta con la última tecnología para ofrecer soluciones logísticas integrales bajo elevados estándares de calidad y homologaciones normativas.

El edificio ha sido diseñado específicamente para responder a las necesidades de la industria farmacéutica incorporando "soluciones adaptadas para garantizar la correcta conservación de los productos, la trazabilidad integral de las operaciones y el cumplimiento de los exigentes estándares regulatorios del sector".