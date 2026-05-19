Las exportaciones de Castilla-La Mancha rozan los 3.000 M en el primer trimestre y crecen muy por encima de la media

Castilla-La Mancha mantiene su dinamismo en el comercio exterior en el arranque de 2026. Las exportaciones de la región alcanzaron los 2.939,3 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 6,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX.

En el conjunto de España, las ventas exteriores crecieron de forma mucho más moderada, un 0,7 %, hasta situarse en 96.506 millones de euros.

En paralelo, las importaciones en Castilla-La Mancha se redujeron un 2 %, hasta los 4.294,4 millones, lo que ha permitido mejorar el saldo comercial en 268 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, las importaciones también retroceden un 2,5 %, hasta los 108.183,4 millones.

Toledo lidera

Por provincias, Toledo se sitúa a la cabeza del comercio exterior castellanomanchego con 981 millones de euros en exportaciones entre enero y marzo de 2026 y un fuerte crecimiento interanual del 22,3 %.

Le sigue Guadalajara, con 831,9 millones (+14 %), mientras que Ciudad Real ocupa la tercera posición con 600,2 millones (+5,2 %).

En el lado contrario, Albacete registra 358 millones de euros, con una caída del 14,5 %, y Cuenca alcanza los 168,2 millones, con un descenso del 29,1 %.

Sectores

El sector agroalimentario continúa siendo el principal motor exportador de la región, con 902,6 millones de euros, aunque registra un descenso del 6 %.

Dentro de este bloque, destacan las bebidas (248,1 millones), los productos cárnicos (164,5 millones), frutas y hortalizas (151,7 millones) y aceites y grasas (83,5 millones), todos ellos con descensos respecto al año anterior.

En contraste, los bienes de equipo crecen un 11,5 % hasta los 719 millones de euros, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos.

También destacan las semimanufacturas no químicas, con 380,6 millones (+44,8 %), y las manufacturas de consumo, con 357,9 millones (+6,2 %).

Los productos químicos descienden un 4,6 %, hasta los 254 millones.

Destinos

La Unión Europea sigue siendo el principal destino de las ventas exteriores de Castilla-La Mancha, con el 75,5 % del total.

Portugal encabeza la lista con 731,5 millones de euros (+15,9 %), seguido de Francia (491,6 millones, +11 %), Alemania (306,5 millones, +5,5 %) e Italia (262,5 millones, -9,8 %).

Fuera de la UE, destacan Estados Unidos (80 millones, +5,3 %), México (30 millones, +62 %) y China, que se consolida como un mercado relevante con 125,6 millones y un crecimiento del 46 %.

Saldo comercial

El saldo comercial de la región se sitúa en -1.355 millones de euros hasta marzo de 2026, mientras que la tasa de cobertura baja al 68,4 %, aún por debajo de la media nacional (89,2 %).

En importaciones, China se mantiene como principal proveedor extracomunitario con 426,3 millones de euros, aunque con un ligero descenso del 2,5 %.