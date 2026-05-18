Mahou San Miguel y el chef toledano Iván Cerdeño llevan la alta cocina a los bares de pueblo con BarLab Rural

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, refuerza su apuesta por la hostelería en municipios de menos de 5.000 habitantes en el marco de su programa BarLab Rural. Para ello, cuenta con la colaboración del chef toledano Iván Cerdeño, distinguido con dos estrellas Michelin, que ha diseñado una línea de tapas orientada a mejorar el atractivo y la rentabilidad de estos establecimientos.

La propuesta de Iván Cerdeño traslada los códigos de la alta cocina al contexto del bar de pueblo, con elaboraciones basadas en producto reconocible e inspiradas en la gastronomía local, procesos sencillos y una presentación cuidada. Entre las tapas diseñadas se encuentran los buñuelos de queso toledano, las tajadas de bacalao con mojo verde y cilantro y el taco de carcamusas con pico de gallo, concebidas para su integración directa en la operativa diaria de los bares rurales, sin necesidad de inversiones adicionales.

El resultado es una oferta gastronómica diferencial, pensada para atraer consumo, incrementar el ticket medio y aportar valor sin perder la cercanía y autenticidad que caracterizan a estos establecimientos.

"Este proyecto conecta directamente con mi trayectoria personal, ya que crecí en el bar familiar de mi madre en Mocejón, un pueblo de Toledo. Este entorno marcó profundamente mi forma de entender la hostelería y la cocina. El objetivo es ofrecer una propuesta pensada para la realidad del bar rural, con recetas atractivas, pero también viables, que se puedan ejecutar con facilidad en el día a día y que ayuden a los bares rurales a seguir evolucionando sin perder su identidad", afirma Iván Cerdeño.

"El bar es mucho más que un negocio: es un motor económico y social clave en muchos municipios y un punto de encuentro fundamental para la vida local. Con BarLab Rural queremos contribuir a su sostenibilidad a largo plazo, ofreciendo herramientas concretas que ayuden a los hosteleros a dinamizar su actividad, atraer más consumo y seguir siendo un referente en sus comunidades", afirma Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel.

Un modelo integral para garantizar la viabilidad del bar rural

Esta propuesta gastronómica se enmarca en BarLab Rural, la iniciativa de Mahou San Miguel para reactivar bares en municipios de menos de 5.000 habitantes, conectando a emprendedores con propietarios de establecimientos cerrados para facilitar su reapertura. El programa, actualmente activo en Castilla y León y Castilla-La Mancha, busca devolver a estos espacios su papel como punto de encuentro y dinamizador de la vida local.

Para ello, articula un modelo de apoyo integral que combina formación práctica, mentorías grupales y asesoramiento personalizado en áreas clave como la gestión, el marketing de proximidad o la fidelización de clientes.

Este enfoque permite a los emprendedores afrontar con mayores garantías la puesta en marcha de sus negocios y adaptarse a las particularidades de cada territorio, contribuyendo a generar actividad económica y cohesión social en los pueblos pequeños.

BarLab Rural forma parte de "Compartimos Futuro", la estrategia de sostenibilidad de Mahou San Miguel, que impulsa el desarrollo de la hostelería como eje clave para la actividad económica y la cohesión social, especialmente en entornos rurales.