La tercera edición de Illescas Conecta Empresas se celebrará el 21 de mayo con más de 120 participantes

El Ayuntamiento de Illescas (Toledo) ha acogido este lunes la presentación del III Nexo Illescas Conecta Empresas, una jornada empresarial que tiene como objetivo conectar a grandes empresas con pymes, autónomos, comercios y empresas del municipio y la comarca de La Sagra.

El evento se celebrará el próximo 21 de mayo, con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas que forman parte de un mismo territorio, pero que en muchas ocasiones no llegan a conocerse o a trabajar juntas.

La tercera edición contará con la participación de más de 20 multinacionales, 25 patrocinadores y más de 120 empresas inscritas. Un evento en el que se prevén más de 800 encuentros.

"Esta iniciativa no pretende ser únicamente un evento empresarial, sino una herramienta útil para que las empresas de La Sagra puedan conocerse, escucharse y descubrir posibles vías de colaboración", han expresado desde la organización.

"Cita empresarial de referencia"

'Nexo Illescas' es una asociación impulsada por empresarios de la zona con una idea clara: "Fortalecer el tejido empresarial desde la cercanía, el contacto directo y la colaboración entre empresas de distintos tamaños y sectores".

"Con esta tercera edición, el evento se consolida como una cita empresarial de referencia en la comarca y como una oportunidad para seguir construyendo red entre quienes forman parte del día a día económico de la zona", han indicado.

Entre los principales patrocinadores están Volswagen COMATRA, BMW y MINI Adler Motor, EBRO Leza Motor, Banco Sabadell, la Mancomunidad Sagra Alta y la Mancomunidad Sagra Baja.