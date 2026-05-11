Globalcaja revalida la certificación Aenor de su Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal

Globalcaja ha revalidado la certificación Aenor de su Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, un reconocimiento que pone de manifiesto el compromiso de la entidad con las mejores prácticas en materia de prevención de delitos, reducción de riesgos y fomento de una cultura empresarial ética y responsable.

La renovación de este sello, concedido conforme a la norma UNE 19601, se ha producido tras la evaluación de los mecanismos, controles y procedimientos que integran el sistema de prevención penal implantado por Globalcaja, ha informado la cooperativa de crédito.

Esta certificación acredita que la entidad cuenta con herramientas adecuadas para prevenir, detectar y reducir de forma significativa el riesgo de comisión de actos ilícitos o fraudulentos en el seno de la organización.

El reconocimiento de Aenor ratifica, además, que el Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal de Globalcaja da respuesta a las exigencias de la legislación española, al tiempo que evidencia el compromiso de los profesionales que forman parte de la entidad con el cumplimiento de las normas, la transparencia, la ética empresarial y el buen gobierno.

Entre los principios que sustentan este sistema se encuentran la promoción de una sólida cultura de cumplimiento, la tolerancia cero frente a cualquier conducta ilícita o fraudulenta y la aplicación de criterios de comportamiento responsable en todos los ámbitos de actuación de la entidad.

"La renovación de esta certificación supone un nuevo respaldo a su modelo de gestión, basado en la responsabilidad, la confianza y la cercanía. Asimismo, refuerza la seguridad que socios, clientes, proveedores y personas trabajadoras depositan en la entidad financiera líder en Castilla-La Mancha", han valorado desde Globalcaja.