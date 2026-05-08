Fin del conflicto con la franquiciada de Telepizza en Albacete: los empleados cobrarán los salarios pendientes

CCOO ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo en Albacete con la empresa Telepizza Food Delivery Brands, por lo que los trabajadores serán subrogados y cobrarán las nóminas que les debía la franquiciada Loguida.

El sindicato ha denunciado en un comunicado que el conflicto ha durado ocho meses "por la incompetencia y nefasta gestión" de Loguida, franquiciada de los establecimientos de Telepizza en Albacete.

El secretario general de CCOO en Albacete, Francisco Gómez, ha explicado que el acuerdo recoge que los trabajadores van a cobrar sus salarios de cinco meses y que las personas que pusieron demandas también van a cobrar las indemnizaciones por resolución de contrato.

Conflicto

El conflicto arrancó en julio de 2025, "cuando se denunció que Loguida pagaba tarde y mal". En septiembre comenzaron las movilizaciones, con la convocatoria de una primera huelga por el impago de las nóminas.

"Durante ocho meses la plantilla ha pasado de tener 80 personas trabajadoras a prácticamente 20. Y el número de centros ha pasado de tres a dos", ha indicado CCOO.

Ahora, aunque Loguida ha desaparecido, el sindicato ha insistido en que "tiene varios asuntos pendientes, como las denuncias por vulneración del derecho a la huelga; incumplimientos de pagos con la Seguridad Social y con las nóminas; y una denuncia por daños a la salud".

Por último, CCOO ha mostrado su agradecimiento a Telepizza y ha añadido que "si esta empresa lleva en Albacete casi 30 años ha sido posible gracias a la plantilla, que ha aguantado en los momentos difíciles".