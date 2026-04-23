La alianza entre UCLM y Globalcaja impulsa el desarrollo regional con más de 8.500 beneficiarios en un año

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Globalcaja han consolidado su "alianza estratégica como motor clave de desarrollo social y económico en la región", llegando a más de 8.500 beneficiarios directos durante el primer año de vigencia de una unión que va "más allá de la financiación", generando un impacto real en ámbitos como el empleo, la cultura, el deporte y la investigación.

Así ha quedado reivindicado durante el acto de presentación de la memoria del primer año del convenio de colaboración entre ambas entidades presidido por el rector de la UCLM, Julián Garde y el director general de Globalcaja, Pedro Palacios junto al vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Francisco José Sáez, encargado de presentar el documento.

La memoria presentada de la alianza UCLM-Globalcaja se centra en el primer año del convenio de colaboración (9 de abril de 2025 en Ciudad Real) entre ambas entidades, aunque, en palabras del rector, es una colaboración de años por lo que ha destacado su solidez, definiéndola como "alianza estratégica estructural" con vocación de permanencia, ha informado la UCLM.

Este acuerdo que ha permitido consolidar una relación que ambas entidades consideran clave para el desarrollo regional. Como dato, Garde ha destacado que gracias a este convenio se han beneficiado más de 8.500 personas, principalmente estudiantes, "facilitando su acceso a oportunidades académicas y de desarrollo profesional".

En este sentido, el rector ha apuntado que estos datos reflejan "historias personales concretas y avances reales", otorgándole a la institución académica el papel de "fábrica de sueños".

Como ejemplo, ha citado el caso de la estudiante Paula Jurado Muñoz, mejor expediente de la PAU y beneficiaria de una ayuda Globalcaja de inicio a la investigación, quien ha sido seleccionada para un programa de la Agencia Espacial Española.

Igualmente, Garde se ha referido a que esta colaboración se ha convertido en "referente dentro del sistema universitario español", despertando el interés de otras instituciones, y ha puesto en valor el trabajo conjunto de los equipos académicos y de Globalcaja.

Por su parte, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha puesto en valor el alcance de esta colaboración, subrayando que, más allá de las cifras, el convenio representa "un impacto real en las personas". En este sentido, ha destacado que las más de 8.500 personas beneficiadas reflejan "8.500 realidades que han conseguido mejorar su vida", gracias a una alianza que trasciende lo cuantitativo y se apoya en el compromiso y el trabajo conjunto de ambas instituciones.

Palacios ha incidido en que la relación entre UCLM y Globalcaja constituye "una alianza estratégica y permanente" capaz de generar valor tanto en el ámbito del talento como en la cohesión territorial. A su juicio, este acuerdo contribuye a retener y desarrollar el talento en la región, al tiempo que acerca oportunidades al conjunto del territorio, reforzando el papel de la Universidad como motor de desarrollo.

Memoria

El encargado de presentar la memoria, estructurada en los ejes de talento, territorio, valores y ciencia, ha sido el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Francisco José Sáez, quien ha indicado como resultados más destacados, la creación de 78 ideas de negocio surgidas en las aulas universitarias, la formación de más de 200 jóvenes para su inserción en el mercado laboral y la concesión de cuatro Premios Alumni que reconocen trayectorias inspiradoras.

En el ámbito territorial, la iniciativa ha llevado a cabo once actuaciones culturales que han beneficiado a más de mil ciudadanos, especialmente en zonas rurales, contribuyendo a la difusión de los valores de la Agenda 2030 y a la lucha contra la despoblación. Además, los cursos de verano han reunido a 630 estudiantes en 22 foros de debate.

El deporte y la inclusión también han tenido un papel relevante, con la participación de 3.362 deportistas universitarios en el Trofeo Rector, la consecución de once medallas en campeonatos nacionales y la implicación de cerca de un centenar de personas en iniciativas centradas en discapacidad e inclusión social.

En el ámbito científico, más de 160 investigadores han participado en programas de mentoring, mientras que se han otorgado 15 premios a tesis doctorales y 16 becas para impulsar el talento joven.

Como próximo hito, recordó, ambas entidades preparan la celebración del Foro UCLM-Empleo en Ciudad Real, “un espacio destinado a conectar a miles de jóvenes con las empresas de su futuro y seguir fortaleciendo el motor de Castilla-La Mancha”.