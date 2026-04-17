Un negocio toledano de embutidos, Premio Empresa Familiar 2026: tiene dos récord Guinness y exporta a 75 países

La Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) ha entregado su Premio Empresa Familiar 2026 a Miguel España e Hijos.

El acto de entrega ha contado con la asistencia de la concejala de Empleo y Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, que ha felicitado por esta iniciativa al presidente de la Asociación, Rafael Ruiz, y también a los responsables de la empresa toledana galardonada de jamones y embutidos.

"Sin duda la industria agroalimentaria es un sector con gran futuro en nuestra tierra, un sector que todos debemos apoyar, porque sirve para dar valor añadido a nuestros productos y también para fijar población al territorio", ha afirmado la edil.

La entrega del premio ha culminado la V Jornada Intergeneracional organizada en la Finca Calabacicas por la Asociación de Empresa Familiar. Durante la jornada se han ofrecido ponencias y una mesa redonda sobre temas que afectan a un tipo de empresa "muy asentado en Albacete y con un gran peso en nuestra economía".

Miguel España e Hijos

Miguel España e Hijos, con sede en Escalonilla (Toledo), nació en 1986 como una pequeña fábrica de embutidos. Tras cuatro décadas se ha convertido en una empresa líder en el sector cárnico curado.

Un trabajo y unos valores basados en la "tradición, calidad, innovación y confianza" que la han llevado a alcanzar un amplio catálogo de productos, tanto serranos como ibéricos, que son exportados a día de hoy a más de 75 países.

Actualmente es liderada por los cuatro hijos del fundador, Miguel Ángel, Diego, María del Carmen y Rubén, y cuenta con múltiples instalaciones que suman más de 30.000 metros cuadrados.

En las últimas décadas se ha convertido en empresa líder en el sector de carne curada y en la número uno en cuanto a producción de lomo embuchado, además de en gran embajadora y exportadora del embutido español en el extranjero.

Una de sus curiosidades es la consecución en 2018 de dos récord Guinness: el plato de jamón cortado a mano más grande del mundo y el de la mayor concentración de cortadores profesionales de jamón.