Mahle culmina el ERE en Motilla del Palancar con la salida de los últimos 150 trabajadores afectados

La multinacional alemana Mahle ha completado este martes la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su factoría de Motilla del Palancar con la salida de los últimos 150 trabajadores afectados por el ajuste.

Con esta última fase, la compañía ha hecho efectivos los despidos previstos dentro del proceso que ha afectado en total a 466 empleados de la comarca de La Manchuela conquense, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Una parte importante de las salidas ya se había producido en noviembre de 2025, cuando abandonó la empresa el primer grupo de trabajadores incluidos en el expediente. La fase culminada ahora completa el calendario previsto tras el acuerdo alcanzado entre la multinacional y la representación sindical.

El proceso de ajuste también ha condicionado las recientes elecciones sindicales en la planta. De las aproximadamente 600 personas incluidas inicialmente en el censo, participaron finalmente 374 trabajadores.

Ajuste anunciado

En este sentido, por el colegio de técnicos se elegían a siete delegados, de los que CCOO ha conseguido cinco representantes, avalados por 83 votos, frente a los dos que ha conseguido UGT con 34 votos.



Asimismo, del colegio de especialistas y personal no cualificado, CCOO ha obtenido siete delegados con 182 votos, mientras que el sindicato UGT ha conseguido tres puestos elegidos votados por 61 personas.

El sindicato ha destacado que con estos resultados duplica su representación respecto a la otra organización sindical y revalida "ampliamente" su mayoría en el comité de empresa.

Además, ha agradecido la participación de la plantilla y ha subrayado su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en la nueva etapa de la factoría.

El ERE fue planteado inicialmente por la compañía en septiembre de 2025 y llegó a afectar a más de la mitad de la plantilla de la planta conquense, en un contexto marcado por la caída de pedidos y ralentización del mercado de la automoción, especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Recolocación

Tras el periodo de negociación con los sindicatos, el número de despidos se redujo desde las cifras iniciales hasta los 466 finalmente ejecutados en la planta de Motilla del Palancar.

Durante ese proceso, tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el Ministerio de Industria reclamaron a la empresa alternativas para mitigar el impacto del ajuste en una comarca especialmente dependiente del empleo industrial.

En paralelo al desarrollo del expediente, el Gobierno regional puso en marcha un plan de acompañamiento para los trabajadores afectados, con acciones de orientación laboral, formación y apoyo al autoempleo, además de iniciativas dirigidas a favorecer la reindustrialización de la zona.

Asimismo, cerca de 90 extrabajadores han encontrado ya una nueva oportunidad laboral desde el inicio del proceso, según datos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.