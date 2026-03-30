Confirmado: Mercadona abrirá estos días de la Semana Santa en Castilla-La Mancha

Los castellanomanchegos que quieran organizar sus compras de última hora en plena Semana Santa, los 72 supermercados Mercadona repartidos por la región contarán con un horario especial de apertura durante estos días festivos.

La compañía de Juan Roig seguirá una estrategia similar a otros años y sus establecimientos contarán con un horario especial de apertura que se adaptará a los festivos nacionales y autonómicos.

Para evitar encontrarte con la persiana bajada justo cuando te falta un ingrediente para las torrijas que llevarás a tus compañeros de la cofradía o hermandad, te contamos exactamente qué días abrirá Mercadona esta Semana Santa 2026.

El Jueves Santo (2 de abril) es festivo en toda Castilla-La Mancha; sin embargo, la cadena de supermercados optará por una apertura de media jornada: entre las 9:00 y las 14:00 o 15:00 horas del mediodía.

En cambio, el Viernes Santo (3 de abril) es día de descanso en toda España y Mercadona no abrirá sus 72 establecimientos y los más de 3.700 empleados en la región descansarán dicha jornada.

Tras el parón del viernes, el horario convencional regresará el Sábado Santo (4 de abril) y todas las tiendas operarán de 9:00 a 21:30 horas. Por otro lado, y como marca su política de no abrir los domingos, el Domingo de Resurrección (5 de abril) bajarán la persiana.

Castilla-La Mancha es una de las regiones junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, entre otras, donde el Lunes de Pascua (6 de abril) es festivo laboral. En estos territorios, Mercadona aplica su criterio de cierre generalizado.

No obstante, la cadena aconseja consultar siempre el buscador de tiendas en su web oficial o app, ya que el horario puede variar según el municipio. Mientras un supermercado puede aparecer como "cerrado", otro en una localidad vecina podría estar abierto en función de la normativa local y la afluencia turística.

Además, la compañía ha ampliado este 2026 las vacaciones anuales de sus trabajadores a 37 días, lo que supone una semana de descanso más que el año anterior. Una medida que busca premiar el esfuerzo de la plantilla en fechas tan señaladas como esta Semana Santa.