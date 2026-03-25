Soliss Seguros refuerza su compromiso con el deporte rural dando nombre a los Juegos de la Comarca

Soliss Seguros vuelve a demostrar su firme compromiso con el deporte popular, la vida saludable y la dinamización del medio rural a través de su respaldo a los Juegos de la Comarca Soliss, una iniciativa plenamente consolidada como una de las grandes referencias deportivas y sociales de la Campana de Oropesa.

La presentación oficial de esta nueva edición ha contado con la participación de José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, y Manuel Trigueros, presidente de los Juegos de la Comarca, quienes han puesto en valor el crecimiento de un proyecto que ha sabido convertir el deporte en una herramienta de convivencia, cohesión territorial y promoción de los pueblos de la comarca.

Los Juegos de la Comarca Soliss nacieron en 2016 con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y deportivo entre los municipios de la zona, contribuyendo a fortalecer el arraigo, la participación y el bienestar social a través de una programación de pruebas y actividades repartidas por diferentes localidades.

Una alianza que impulsa territorio, deporte y comunidad

Con esta vinculación, Soliss continúa apostando por aquellas iniciativas que trascienden el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en auténticos motores de desarrollo local, participación ciudadana y orgullo de pertenencia.

Durante el acto de presentación, José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, ha destacado que:

"En Soliss creemos en el deporte como una herramienta de unión, salud y desarrollo para nuestros pueblos. Los Juegos de la Comarca Soliss representan a la perfección esos valores de esfuerzo, cercanía y compromiso con nuestra tierra".

Del Cerro ha subrayado además que este patrocinio encaja plenamente con la forma de entender la acción de Soliss en Castilla-La Mancha, apoyando proyectos que nacen desde el territorio y generan un impacto positivo real en las personas y en los municipios.

Por su parte, Manuel Trigueros, presidente de los Juegos de la Comarca, ha agradecido el respaldo de la entidad aseguradora. "Contar con el apoyo de Soliss es muy importante para seguir haciendo crecer este proyecto, que cada año demuestra la fuerza que tiene el deporte cuando se vive desde la comarca y para la comarca", ha señalado.

'Los 102 de la Comarca'

Uno de los grandes hitos de esta edición llegará este fin de semana con la celebración de 'Los 102 de la Comarca', la prueba más emblemática, exigente y reconocible del programa, que afronta su nueva edición con todas las inscripciones agotadas.

Este éxito de participación vuelve a confirmar el enorme atractivo que ha alcanzado una cita que se ha convertido en un auténtico referente del deporte popular y de resistencia, además de en un importante foco de actividad para la comarca.

La prueba, que recorre distintos puntos del territorio y combina exigencia física, paisaje y espíritu de superación, se ha consolidado como la gran insignia de los Juegos de la Comarca Soliss. En años anteriores ya había sido destacada como una prueba de referencia dentro del calendario comarcal, con formato de ultrafondo y opciones de participación a pie o en bicicleta en parte de su recorrido.

Compromiso con Castilla-La Mancha

A través de este patrocinio, Soliss reafirma una vez más su apoyo al deporte base, al deporte popular y a las iniciativas que ayudan a vertebrar Castilla-La Mancha desde lo local, poniendo en valor proyectos que unen a las personas, fortalecen la identidad comarcal y contribuyen a dinamizar el entorno rural.

Los Juegos de la Comarca Soliss representan, en este sentido, mucho más que una programación deportiva: son un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social, encuentro y desarrollo para el territorio.