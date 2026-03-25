Confirmado: un fondo de inversión promoverá dos naves logísticas de más de 36.000 m² en el Corredor del Henares

Talus Real Estate, plataforma de inversión inmobiliaria con más de 2.000 millones de euros de activos bajo gestión, ha adquirido recientemente una parcela logística de 52.325 metros cuadrados en el Corredor de Henares (Guadalajara) donde tiene previsto promover dos naves de 36.324 metros cuadrados en total.

El solar está situado en Cabanillas del Campo, un punto estratégico de la tercera corona de Madrid a tan solo 55 kilómetros de la capital española con acceso directo a la A-2 y R-2, eje estratégico que enlaza Madrid con Zaragoza y Barcelona, apuntan desde la empresa.

Talus Real Estate prevé que las dos naves puedan estar entregadas en diciembre de este año.

"Estas dos naves contarán con los máximos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, incluyendo el alcance de la certificación BREEAM Excellent para este activo que cuenta con una conectividad óptima con el área metropolitana de Madrid y los principales corredores logísticos nacionales", detallan.

La parcela está preparada para Riesgo Alto 8 en el RSCIEI 2025 e incorpora soluciones orientadas a la optimización del consumo energético, la reducción de la huella ambiental y la mejora del confort de los usuarios, alineándose con los estándares ESG exigidos por los principales operadores logísticos y fondos institucionales.

Ubicación estratégica

"Estamos muy entusiasmados con la adquisición de esta parcela en Cabanillas del Campo, una ubicación estratégica dentro del Corredor del Henares y uno de los principales hubs logísticos del país", ha asegurado Pablo Medina, director de Inversión en Talus Real Estate.

En este sentido, ha enfatizado que "esta operación refuerza nuestra estrategia de seguir consolidando una plataforma logística de última generación en mercados clave como Madrid, mediante el desarrollo de activos eficientes, sostenibles y alineados con los más altos estándares técnicos y ESG que demandan los operadores logísticos".

La compañía cuenta ya con varias plataformas logísticas desarrolladas en España, entre ellas dos activos en Cataluña (Rubí y Castellbisbal) y un proyecto en Albuixech (Valencia), y mantiene actualmente varios proyectos logísticos en desarrollo en Cataluña, consolidando su presencia en algunos de los principales hubs logísticos del país.