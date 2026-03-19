Tagus pasa a ser Facsa Toledo tras dos décadas al frente del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad

La empresa responsable del servicio de abastecimiento de agua en Toledo inicia una nueva etapa. Tagus adopta desde este mes la denominación Facsa Toledo, en un cambio que responde a una estrategia de consolidación de marca.

La compañía ha explicado mediante una nota de prensa que esta transformación es únicamente nominal y no afecta al funcionamiento del servicio. De este modo, continuará operando con el mismo equipo, las mismas condiciones y el mismo modelo de gestión que hasta ahora.

Según ha detallado la empresa, los cambios vinculados a la nueva imagen se irán incorporando de forma progresiva durante lo que resta de mes en los distintos canales, soportes y elementos asociados al servicio.

Dos décadas de servicio

Coincidiendo con este cambio, la compañía cumple 20 años prestando servicio en la capital regional. Durante este periodo, ha recordado la compañía, ha acompañado el crecimiento de la ciudad garantizando el suministro de agua y el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas.

En estas dos décadas, según Facsa, el servicio ha evolucionado con actuaciones dirigidas a modernizar las redes, mejorar la eficiencia del sistema y reforzar la calidad del suministro.

Entre las intervenciones más recientes figuran los trabajos para evitar inundaciones en el barrio de Azucaica, así como distintas actuaciones de renovación de infraestructuras y optimización del sistema hidráulico.

Presencia de Facsa

Con la nueva denominación, Facsa Toledo refuerza su alineación con la marca Facsa, presente en numerosos municipios del país y con más de 150 años de experiencia en la gestión del ciclo integral del agua.

La compañía, origen del grupo Nealis, cuenta con más de 1.500 profesionales y gestiona más de 260 estaciones depuradoras que dan servicio a una población equivalente de 2,35 millones de habitantes.

Además, suministra agua potable cada día a más de 2,5 millones de personas en más de 300 poblaciones de toda España.