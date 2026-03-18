Repsol Materials suprimirá 31 puestos de trabajo en Puertollano: "Es lamentable", denuncia el Comité de Empresa

El Comité de Empresa de Repsol Materials ha denunciado que la empresa llevará a cabo un cambio de estructura con la supresión de 31 puestos de trabajo en el complejo industrial de Puertollano, de los cuales 14 de ellos son de Repsol Materials en Pebd/Acabado y de Laboratorio.

Según explican, la compañía justifica la decisión por la "baja actividad del área y los cambios en el proceso de envasado que han llevado a la disminución de trabajo de controlador de línea, cesando la actividad en las unidades de composición C1 y C2, eliminando la posición a tres turnos de un controlador de línea y cuatro supervisores a dos turnos".

Asimismo, han indicado que la voluntad de la compañía es eliminar un puesto a tres turnos en el laboratorio de APEX motivado por una disminución de la carga analítica, "una disminución que no se corresponde con la realidad".

También incluye la eliminación de seis puestos de jefe de fábrica de Repsol Fuels, "aumentando la carga de trabajo al jefe de fábrica de Repsol Materials con el área de olefinas".

Rechazo a la decisión

"Rechazamos esta medida que la empresa quiere llevar a cabo dado el contexto en el que nos encontramos", han afirmado desde el Comité.

Al respecto, han aludido a los resultados en 2025 de 2.568 millones de euros, lo que supone "un aumento de retribución a los accionistas, un aumento de salario del 17 % del consejero delegado, un aumento de los beneficios por el precio actual de los carburantes y una recuperación de fondos atrapados en Venezuela de más de 4500 millones de euros".

"Lo correcto hubiera sido que la empresa fuese la que informara a la plantilla del resultado de la reunión de este martes. Es lamentable que hace una semana la empresa comunicase en prensa que iba a invertir más de 10.000 millones de euros en activos industriales y ahora comunique una reducción de plantilla", ha sentenciado.