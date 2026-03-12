Talavera de la Reina se convierte en el gran escaparate nacional del aceite de oliva y los frutos secos

Talavera de la Reina volverá a convertirse hasta el próximo domingo en el referente nacional del aceite de oliva y los frutos secos con la celebración de la feria AOVE & NUTS Experience en el recinto ferial de la ciudad.

Este encuentro, que alcanza su cuarta edición, acoge más de 75 expositores distribuidos a lo largo de 8.000 metros cuadrados y cuenta con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, La Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

A la inauguración han asistido la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el delegado de la Junta en la ciudad, David Gómez; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín; los vicepresidentes de la Diputación de Toledo, Joaquín Romero y Daniel Arias y la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, entre otros.

Durante la presentación, Escobar ha destacado cómo esta cita se ha afianzado en torno a dos sectores en los que la región es "referente y puntera".

Respecto al sector oleícola, la directora general ha subrayado que la producción de aceite de oliva virgen extra (AOVE) sitúa a Castilla-La Mancha como "la segunda productora a nivel nacional con una media de 116.000 toneladas en los últimos años". En este sentido, ha advertido que los últimos datos de producción "nos sitúan en una producción de 124.900 toneladas en enero" y que sitúa la previsión de cierre de campaña por encima de las 130.000 toneladas.

La directora general también ha enfatizado que Castilla-La Mancha produce un AOVE de gran calidad, avalado por cuatro denominaciones de origen: Montes de Toledo, Campo de Montiel, Campo de Calatrava y Alcarria, todas ellas dentro de la marca de calidad Campo y Alma.

En cuanto a los frutos secos, Escobar ha puesto en valor que Castilla-La Mancha ha reafirmado su liderazgo en los últimos años al situarse como primera productora de pistacho en España con el 80 % de la superficie total, segunda en almendra con unas 160.000 hectáreas cultivadas y al contar con la DOP Nueces de Nerpio.

Por último, ha destacado que el Gobierno regional participa a través del stand de la marca de garantía Campo y Alma, acompañado por dos de las cuatro denominaciones de origen de aceite de la región, Montes de Toledo y Campo de Montiel.

Además, durante estos tres días desde el stand se realizarán showcookings, catas de AOVE y frutos secos y también participarán técnicos del IRIAF y de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, en la Jornada Técnica ‘La IGP y la Interprofesional del pistacho’.

Referente nacional

Por su parte, el alcalde José Julián Gregorio ha destacado que esta feria supone "una excelente oportunidad para promocionar productos que representan a esta región como el aceite de oliva, el pistacho o la almendra".

A este respecto, ha remarcado la "oportunidad de negocio" que abre a los agricultores no sólo en nuestra región, sino que "se expande a comunidades vecinas como Extremadura, Castilla León, Madrid y Portugal".

Por último ha mostrado el compromiso de su equipo de Gobierno y Talavera Ferial para seguir apostando por un evento que supone "un escaparate inmejorable para nuestros agricultores y nuestro campo".