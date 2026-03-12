Globalcaja lanza un Juego de Bolsa para acercar la inversión a la ciudadanía y fomentar la educación financiera

Globalcaja participa en una nueva edición de Master of Markets, el juego de bolsa promovido por varias entidades del Grupo Caja Rural con el objetivo de acercar el mundo de la inversión en valores al público general de una forma sencilla, didáctica y sin asumir riesgos financieros.

La iniciativa, abierta hasta el 31 de mayo de 2026, permite a los participantes gestionar una cartera virtual de inversión con 100.000 euros ficticios, con la que podrán comprar y vender valores del Mercado Continuo español y diseñar su propia estrategia para lograr la mayor rentabilidad.

El juego está abierto tanto a clientes de la entidad, como a cualquier persona interesada en aprender cómo funciona el mercado bursátil, ya que la participación es completamente gratuita y se realiza a través de una plataforma online.

A lo largo de la competición, los jugadores podrán consultar la evolución de su cartera, comparar resultados con otros participantes y seguir la clasificación general y mensual del juego.

El juego contempla premios para los participantes que obtengan mayor rentabilidad con sus carteras virtuales. El jugador que obtenga mayor rentabilidad en su cartera recibirá un viaje para dos personas a Nueva York, que incluye vuelos, alojamiento y una visita guiada por la zona financiera de Wall Street.

El segundo y tercer clasificado recibirán dispositivos tecnológicos (iPad, iPhone), mientras que cada mes se premiará al jugador con mayor rentabilidad durante ese periodo con Apple Watch. Además, los participantes podrán invitar a amigos a sumarse al juego y optar a un sorteo adicional de un iPhone.

Premios adicionales para la UCLM

Como parte de su alianza con la UCLM, Globalcaja concederá premios adicionales dirigidos exclusivamente al colectivo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Estos premios están destinados a estudiantes y prefesionales vinculados a la UCLM que participen en el juego dentro de la comunidad específica #UCLM&GLOBALCAJA, creada en la plataforma de Master of Markets.

En el marco de esta iniciativa, Globalcaja premiará con un iPhone 17 al mejor clasificado de la UCLM que no haya resultado premiado en la clasificación general; con un iPad al segundo clasificado y con un Apple Watch al tercer jugador con mejor puntuación. Los 50 siguientes participantes mejor posicionados también recibirán como premio la mochila oficial del Albacete Balompié.

Con esta iniciativa, Globalcaja busca impulsar el aprendizaje práctico sobre inversión entre la comunidad universitaria, reforzando su vinculación con la UCLM y fomentando el interés por el ahorro y la planificación financiera entre los jóvenes.

Las personas interesadas pueden obtener más información y registrarse para participar en el juego a través de www.globalcaja.es

Con esta iniciativa, Globalcaja refuerza su compromiso con la educación financiera y la divulgación del ahorro y la inversión, al tiempo que contribuye a acercar el funcionamiento de los mercados a quienes desean familiarizarse con ellos de forma práctica y accesible.