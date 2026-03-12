Confirmado por Page: Volkswagen elige Illescas (Toledo) para levantar un gran centro logístico de Seat y Cupra

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves con "muchísimo orgullo" que Illescas (Toledo) albergará el nuevo centro de distribución de recambios y accesorios para España de Seat y Cupra.

El proyecto, vinculado al grupo automovilístico Volkswagen Group, reforzará el importante peso logístico de Castilla-La Mancha.

Page ha señalado desde Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), donde se encuentra reunido el Ejecutivo autonómico, que esta infraestructura posicionará a la región como centro de distribución de piezas y accesorios de ambas marcas para todo el mercado nacional.

"Por fin, vamos a contar en Castilla-La Mancha con un gran centro logístico de recambios y de complementos de la marca Seat, de Cupra, dentro del grupo Volkswagen", ha celebrado.

Page, además, ha añadido: "Es un orgullo y un honor que puedan aportar muchos puestos de trabajo y mucha labor a la economía de Castilla-La Mancha en el norte de la provincia de Toledo".

Según ha indicado el presidente, la llegada de este proyecto a Illescas consolida el peso del sector en la región, donde el empleo en logística ha crecido un 9 % durante 2025, de acuerdo con un informe de Randstad que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo en esta actividad.

Page también ha subrayado que en la última década la región ha reforzado su posición como epicentro logístico en España y el sur de Europa, con un aumento superior al 55 % en los flujos de entrada y salida de mercancías hacia otras comunidades y con más de 13.000 nuevos empleos creados en el sector desde 2015.

El presidente regional ha destacado que la instalación de este centro de distribución supone además avanzar en el posicionamiento de Castilla-La Mancha como destino de inversión en un sector estratégico como la automoción, ampliando la presencia regional en la cadena de valor de la industria del automóvil y la movilidad sostenible.