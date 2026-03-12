Castilla-La Mancha, entre las regiones de España donde más crece el empleo en el sector logístico: Toledo lidera la subida

Castilla-La Mancha fue en 2025 una de las comunidades donde más se incrementaron las contrataciones de profesionales de logística, con 72.323 firmas. Se trata de un incremento interanual del 9 %, ya que al cierre del año anterior se habían registrado 66.353.

Así se extrae del análisis que la empresa Randstad ha elaborado a partir de los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), situando a la comunidad como la tercera con mayor incremento.

En concreto, solo supera a Castilla-La Mancha la Comunidad de Madrid, con un incremento del 17,6 %; y la Comunidad Valenciana, con el 13,1 %. Por su parte, Cataluña comparte el tercer puesto con la región castellanomanchega, también con el 9 %.

Variación en la contratación por comunidades.

"Esta evolución de la contratación refleja el papel estratégico que ha adquirido la logística dentro del mercado laboral español, impulsada por el comercio, el e-commerce y la reorganización de las cadenas de suministro", ha afirmado Eva Basanta, responsable de cuentas estratégicas del sector de logística y transporte de Randstad.

En términos absolutos, Castilla-La Mancha ocupa el quinto lugar, con 72.323 nuevas contrataciones en 2025. Lideran la lista la Comunidad de Madrid, con 197.665; Cataluña, con 172.221; Andalucía, con 144.297; y la Comunidad Valenciana, con 86.333.

Número de contratos por comunidades.

Datos por provincias

En cuanto a las provincias, Toledo y Guadalajara son las únicas que han experimentado un incremento de la contratación durante 2025. En concreto, la primera ha registrado una subida del 17,7 % y la segunda del 7,8 %.

Número de contratos por provincias.

Sin embargo, la provincia de Cuenca registró un descenso del 9 %, Albacete del 5,4 % y Ciudad Real del 4,5 %.

Avance en el conjunto de España

En el conjunto del mercado laboral español, la contratación en el sector de la logística registró el año pasado un aumento significativo. El número de nuevos contratos creció un 6,4% el año pasado en relación a 2024, pasando de los 921.899 firmados en 2024 hasta los 980.586 del año pasado, 58.687 más.

En cuanto al perfil de los empleados, la logística ya no solo gira exclusivamente en torno al trabajo puramente manual y poco cualificado, aunque este siga siendo imprescindible. Ante la automatización de tareas como la preparación de pedidos o el movimiento de palets, el valor diferencial reside ahora en la capacidad de organización, coordinación y optimización de los flujos de mercancías.

Por ello, se ha producido un incremento en la demanda de perfiles especializados en la cadena de suministro y la logística, además de tecnológicos, vinculados a vehículos autónomos y eléctricos o a inteligencia artificial y aprendizaje automático.