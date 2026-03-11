Eurocaja Rural presenta en FiBEST su programa de prácticas universitarias y ofertas de empleo para profesionales

Eurocaja Rural participa un año más en la XXV edición del Foro de Empleo FiBEST, que acoge el Campus Esgueva de la Universidad de Valladolid, evento consolidado como el mayor foro de empleo universitario de Castilla y León para la conexión entre empresas, instituciones y talento universitario de la región.

Las prácticas en Eurocaja Rural son una experiencia formativa real para estudiantes universitarios en la que desarrollarán un aprendizaje aplicado, con objetivos claros, mentorización y actividades alineadas con los estudios, para acelerar su empleabilidad futura en el sector financiero. En su stand, el alumnado encontrará orientación sobre cómo mejorar su CV, los perfiles más demandados y las áreas donde puede desarrollar su talento.

En su última convocatoria de prácticas de este mes de febrero, Eurocaja Rural incorporó a 104 estudiantes de diversas universidades dentro de su ámbito de actuación, promoviendo la formación y el acceso al empleo en el sector financiero. Entre ellas, recalcar las incorporaciones de alumnado procedente de la Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Universidad de León y Universidad de Burgos.

De forma independiente, Eurocaja Rural presenta sus procesos de selección y ofertas de empleo dirigidas a personas que ya han finalizado sus estudios, informando de los perfiles que demanda la Entidad, los requisitos y los canales oficiales para inscribirse, con procesos basados en mérito y capacidad, en igualdad de oportunidades.

Volumen de contrataciones

El compromiso de Eurocaja Rural con el desarrollo profesional de los jóvenes fue reconocido con su inclusión en la lista 'Top Companies 2025' España de LinkedIn, donde fue destacada como la segunda mejor empresa del país con menos de 5.000 para desarrollar una carrera profesional.

Los estudiantes en prácticas representan una de las principales apuestas de la Entidad para impulsar la empleabilidad cualificada, así como para ofrecer oportunidades reales de desarrollo al joven talento. En 2025, 213 estudiantes realizaron prácticas en la Caja, de los cuales 84 fueron finalmente contratados tras superar los correspondientes procesos de selección, lo que supone casi un 40 % de incorporación. Estas cifras evidencian que las prácticas se han convertido en una vía eficaz para mejorar la empleabilidad y optar a vacantes de la Caja a través de procesos abiertos y competitivos.

Eurocaja Rural lleva asentada en Castilla y León desde 1997, año en el que abrió su primera oficina en la localidad abulense de Candeleda. Actualmente cuenta con una red comercial de más de 50 oficinas en el territorio, incluyendo nueve de ellas en todas sus capitales de provincia: León, Ávila, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Salamanca y Zamora, a través de las cuales proporciona múltiples productos y servicios financieros, asesoramiento personalizado a todos sus socios y clientes, así como atención social y asistencial, haciendo gala de su profesionalidad, cercanía y vocación de servicio.